“ON AIR!” – FERRAZZA: “A breve il nuovo centravanti a Trigoria”, ROSSI: “Con Soulé faresti una grandissima operazione”, COSENZA: “25 milioni per lui? Una follia”

David Rossi (Rete Sport): “Soulè e En-Nesyri sembrano i due nomi su cui la Roma sta puntando definitivamente. Se riuscisse ad arrivare a dama con l’argentino, sarebbe un bell’acchiappo. Nella mia classifica personale Soulè sarebbe secondo solo a Bernabé del Parma, un giocatore incredibile per cui stravedo. Soulé è la fotografia perfetta per età, costi e ingaggio di quello che immaginavamo dovesse essere il mercato della Roma. Per questo mi sorprendo quando leggo nomi che non rispecchiano quel tipo di profilo. Poi magari non puoi prendere cinque Soulè…però sarebbe una grandissima operazione…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Se ci lamentiamo del fatto che c’è una Roma con e una senza Dybala, Paulo deve essere considerato un di più e non un titolare inamovibile, e devi costruire una rosa che possa anche fare a meno di lui. Nell’abbondanza di una stagione lunghissima, devi avere 18 giocatori dello stesso livello o almeno due alternative per ruolo credibili, altrimenti stiamo sempre là… Facciamo pace col cervello: se vogliamo una rosa lunga, la Roma deve avere in rosa sia Dybala, che Soulé, che Baldanzi. Poi l’allenatore deve trovare il modo di far giocare insieme almeno due di questi tre…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Aouar all’Al-Ittihad è un capolavoro… 25 milioni per Soulè? A me sembra una follia. E’ un giocatore che ha fatto solo una stagione col Frosinone, dove ha segnato 11 gol di cui 5 su rigore, e che viene da stagioni con l’under 23 della Juventus. Se gli dai 15 milioni più 5 di bonus hai fatto il tuo. Se poi vogliamo continuare a fare favori alla Juventus…l’anno scorso gli abbiamo valorizzato Huijsen, ora gli garantisci i soldi per comprarsi Koopmeiners. Sarebbe la conferma che siamo diventate società amiche…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Con i soldi di Aouar si sblocca l’acquisto dell’attaccante. Credo che a breve avremo il nuovo centravanti a Trigoria. Io penso che, se è davvero En-Nesyri il nove scelto, la Roma sia molto più avanti di quello che raccontano oggi i giornali…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “A sinistra la Roma ha scelto un titolare, che è Angelino, e sta cercando un giovane alla Dahl che possa essere l’alternativa. A destra invece serve un acquisto di alto livello. Il primo obiettivo è Bellanova, ma dopo la cessione di Buongiorno è molto difficile accontentare il Torino. La pista è stata abbandonata, per ora…il mercato è lungo eh…quello che non è possibile ora, può diventare possibile tra un mese. Uno come Bellanova vale la pena aspettarlo, sempre se la Roma lo considera il top. Se hai alternative di livello, allora bye-bye Bellanova: non è che parliamo di Cafu…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il terzino sinistro non è una priorità per la Roma, abbiamo corso un po’ troppo tutti quanti su Dahl, sul quale fra l’altro sta andando anche il Feyenoord. A destra invece serve accelerare, non puoi pensare di presentarti il prossimo anno con Celik come titolare e Sangaré come alternativa. Due nomi validi sono quelli di Pubil e Assignon, ma francamente mi aspettavo una maggiore rapidità per quel ruolo lì, che mi sembra un ruolo scoperto importante…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “In difesa Kumbulla lo terrei al massimo come quinto, però un altro centrale di difesa lo devi andare a prendere. Huijsen? Non sarei tranquillissimo, deve fare il salto di qualità. Il fatto che valga 25-30 milioni fa capire come questo mercato sia sovradimensionato. Come Bove, che per me non può valere 20 milioni, ma io non lo darei via. Sorloth? Ha quasi 30 anni, ma io manco 15 milioni offrirei…non dico che sia una pippa, ma è uno che non prenderei. La Roma sembra ormai aver virato su En-Nesyri, ma da quello che so il Fenerbahce è ancora in corsa. E questo ti costringerebbe a fare un’offerta importante al giocatore. Ma di spazio salariale la Roma adesso ne ha tanto…”

Stefano Carina (Radio Radio): “La Roma ha puntato En-Nesyri e Soulè. Situazioni diverse: con l’argentino hai il sì del calciatore e devi trattare con la Juventus, e non sarà semplice, col marocchino è più complicata. Lui vorrebbe giocare in Italia ma a patto che la Roma gli proponga lo stesso stipendio del Fenerbahce. In qualche modo lo devi soddisfare. Non penso che la Roma gli darà mai 5 milioni, ma puoi studiare una formula con dei bonus. Serve il sì del giocatore per poi trattare col Siviglia. 20 milioni per un attaccante di 27 anni si possono spendere. Quello che non capivo era spenderne 30 per Sorloth, che va per i 30…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Soulé? Io questa cosa di fare un favore alla Juve…Una delle due fa un favore all’altro…Non capisco perchè i bianconeri dovrebbero privarsi di un talento con potenzialità enormi per favorire una rivale alle posizioni di vertice…affari loro. Io fra l’altro mi chiedo che ruolo avrà Baldanzi in questa situazione… Su En-Nesyri, se devi pagare 5 milioni di ingaggio per un calciatore di quel livello, allora ripenso a Lukaku. Se devo andare in concorrenza col Fenerbahce per prendere un attaccante mi sembra che non sia la strada giusta…Io eviterei l’asta, assolutamente…”

Furio Focolari (Radio Radio): “A me Soulè piace tanto, è un giocatore…Anche En-Nesyri è un buon giocatore, ma 5 milioni mi sembra troppo. Si è messo in luce nell’ultimo mondiale, fece un gol importantissimo contro il Portogallo. Però 5 milioni di ingaggio chi li prende nella Roma? Giusto Dybala o Pellegrini. Il marocchino è un buon giocatore, non è una seconda linea, è un attaccante che ci può stare. Ma ha ragione il bomber, Lukaku è un’altra cosa…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “En-Nesyri salta più di Ronaldo? E’ vero…Però si parla di un ingaggio molto elevato per un giocatore che non è un crack. C’è da dire che trovare un centravanti affidabile oggi a cifre ragionevoli non è facile. 20 milioni non sono molti, e alla fine da una parte o dall’altra i soldi li devi tirare fuori, o per il cartellino o per l’ingaggio. Qualche rischio te lo devi assumere, uno lo devi prendere. Jonathan David ti costerebbe molto di più, quasi il doppio… Soulé? La volontà del giocatore conta, ma la Juve vuole incassare i soldi che chiede per arrivare a Koopmeiners. Ci vogliono più soldi per convincere la Juve. Fra l’altro Soulé non penso che punterà i piedi davanti all’ipotesi di giocare in Premier…”

