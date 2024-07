UFFICIALE: Houssem Aouar ceduto all’Al-Ittihad a titolo definitivo (COMUNICATO AS ROMA)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tutto confermato, ora arriva anche l’ufficialità: Houssem Aouar è stato ceduto ai sauditi dell’Al-Ittihad.

Lo comunica la Roma con una nota appena apparsa sul suo sito di riferimento asroma.com. Questo il testo: “L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Houssem Aouar all’Al-Ittihad.

Arrivato in giallorosso nell’estate del 2023, il centrocampista franco-algerino ha collezionato 25 presenze tra Serie A ed Europa League, segnando 4 gol. In bocca al lupo per il futuro, Houssem!“.

Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, il club giallorosso incasserà circa 12 milioni di euro più bonus dalla cessione dell’algerino in Arabia Saudita.

