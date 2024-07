Oggi alle 18 il primo test col Latina: dubbio Abraham, fari puntati su Sangaré e Le Fee

NOTIZIE AS ROMA – La Roma di De Rossi torna in campo oggi pomeriggio alle 18 (diretta tv su DAZN), quando al centro sportivo di Trigoria affronterà il Latina, squadra di Serie C. E lo farà ancora con Paulo Dybala in campo.

L’argentino ha deciso di restare per inaugurare la stagione rinviando di un paio di giorni la partenza prevista per Buenos Aires. Dove sabato sposerà Oriana Sabatini (sempre domani la Joya sarà ospite nel podcast della sua futura moglie). Tanti i giocatori che hanno salutato la Roma, poche, al momento, le novità.

Gli occhi saranno principalmente puntati su Enzo Le Fée, che in questi primi giorni di ritiro ha già dimostrato di essere in buona forma e nel vivo del gioco di De Rossi. Il francese completerà un centrocampo ancora orfano di Cristante e Paredes e privo di Aouar in volo verso l’Arabia.

Ci sarà spazio anche per l’altro acquisto di Ghisolfi, il giovanissimo terzino destro Buba Sangaré: su quella fascia, in attesa di Celik e di rinforzi, De Rossi non avrà molta scelta. Da valutare l’impiego del vice portiere Ryan sbarcato due giorni fa nella capitale, così come quello di Tammy Abraham, che ieri ha accusato un piccolo problema fisico.

Al centro della difesa spazio alla coppia Ndicka-Smalling, a sinistra Angeliño che è stato tra i migliori in questi primi giorni di allenamento. Nella ripresa De Rossi osserverà anche i tanti giovani a disposizione: su tutti Joao Costa e il difensore centrale Golic, ma anche i vari Pagano, Cherubini e Pisilli, ormai pronti al definitivo salto.

Fonti: Gazzetta dello Sport / La Repubblica / Il Tempo

