Abraham si sblocca, la Roma si regala lo spareggio col Ludogorets

AS ROMA NEWS – Divertiti no, soddisfatti sì. Si può ancora una volta sintetizzare la partita vinta alla Bolt Arena parafrasando le parole utilizzate da Josè Mourinho al termine del match.

La Roma batte 2 a 1 l’Helsinki dopo una partita che non resterà di certo nella storia per contenuti tecnici, ma che serve a fare morale. Dopo aver saputo della sconfitta del Ludogorets in casa contro il Betis, ai giallorossi sarebbe bastato anche un pareggio per rimandare il discorso qualificazione all’ultima giornata del girone.

Ma la squadra è scesa in campo per portare a casa i tre punti. “Ne abbiamo parlato nello spogliatoio, volevamo vincere anche per quei tifosi che ci hanno seguiti fino a qui, risparmiando soldi pur di viaggiare con noi“, dirà lo Special One a fine partita. Il colpo di testa di Abraham e il gol di El Shaarawy (assegnato dalla Uefa al Faraone, ma è decisiva la deviazione di Hoskonen) bastano alla Roma per passare sul sintetico della Bolt Arena.

Ma nel secondo tempo i giallorossi hanno faticato più del previsto, rischiando di incassare anche il 2 a 2 di Browne, in gol con un gran tiro dalla distanza poi cancellato dall’arbitro per un fallo precedente su Cristante colto dal VAR. La partita, oltre a quella prodezza, non regala molto dal punto di vista tecnico. Alla fine vince la squadra più forte, che ha cercato con più convinzione di portarsi a casa la posta in palio.

Troppe le assenze per poter pretendere una prestazione tecnicamente migliore, specie su un campo come quello di ieri. La sensazione è che la partita di Helsinki non fosse altro che una semplice tappa di avvicinamento alla partita che conta, quella di giovedì prossimo all’Olimpico contro il Ludogorets.

La Roma dunque si giocherà il passaggio del turno in quello che è a tutti gli effetti uno spareggio: l’avversario, nonostante il ko dell’andata, è assolutamente alla portata dei giallorossi. Il problema è che quella decisiva sfida arriverà a metà tra due partite fondamentali, quella di Verona di lunedì sera e il derby contro la Lazio che può dare una svolta alla stagione. Il tour de force si fa sempre più serrato.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini