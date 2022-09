Abraham, tutto qua? E giovedì tocca a Belotti (e Camara)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – In questo avvio di stagione c’è un giocatore che non sta rendendo come ci si aspettava: si tratta di Tammy Abraham, un solo gol per lui negli ultimi mesi, precampionato compreso.

L’anno scorso l’inglese aveva impressionato per giocate, carisma e gol realizzati, considerando che si trattava della sua prima stagione in Italia. Da lui ci si aspettava una crescita ulteriore, considerata l’età e l’esperienza accumulata nel nostro campionato, e invece Tammy sembra essere sempre lo stesso, ma meno incisivo all’interno delle partite.

Mourinho, che per lui stravede, sta provando a pungolarlo usando bastone e carota. L’allenatore sa che l’inglese può dare molto di più, e sta provando a tirare fuori le sue qualità migliori. L’acquisto di un attaccante come Belotti dovrebbe essere uno stimolo in più per un centravanti che a volte sembra accontentarsi troppo della singola giocata.

Intanto giovedì, all’esordio in Europa League sul campo dei bulgari del Ludogorets, Mou effettuerà il primo vero turn-over stagionale: sulle fasce torneranno a giocare Celik e Zalewski, a centrocampo avrà spazio Mady Camara, e in attacco toccherà ad Andrea Belotti dare più sostanza al reparto.

Giallorossi.net – A. Fiorini