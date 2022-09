Maresca fa infuriare la Roma: rigore dubbio su Celik e gestione sbagliata dei cartellini

AS ROMA NEWS – “Quando ho saputo che l’arbitro era Maresca, non ho avuto un buon feeling. Lui era un profilo perfetto per l’Udinese”. Così Josè Mourinho a fine partita sulla direzione del fischietto napoletano, che non ha un rapporto eccelso con la Roma.

La prova di Maresca di ieri ha lasciato parecchi dubbi, e i giornali sportivi oggi in edicola bocciano la direzione arbitrale per una serie di scelte quantomeno discutibili. A cominciare dalla gestione dei cartellini gialli (assurdo quello dato a Dybala).

Grottesche alcune decisioni, come la “supercazzola” sull’angolo-mano di Pereyra, con l’arbitro che cambia idea e ringrazia (ma chi ci crede?) il quarto uomo che vede il fallo dopo 50 secondi.

L’episodio chiave del match e il rigore non fischiato a Celik dopo una spallata di Becao. La decisione è al limite, la spinta c’è, anche se il romanista accentua un po’ la caduta: uno sguardo al video, in una situazione del genere, non sarebbe stato inutile.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport