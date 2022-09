Pinto gela Mou, niente difensore: “Mercato chiuso, ne riparliamo a gennaio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tiago Pinto chiude la porta e spegne le speranze di Mourinho, che in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese anelava un rinforzo in difesa.

Il general manager nel pre partita di ieri ha preso una posizione netta al riguardo: “Il nostro mercato è chiuso, sono già stato chiaro. Dobbiamo essere totalmente concentrati sul campo fino alla pausa per il Mondiale. Sono fiducioso che il lavoro quotidiano ci aiuterà a portare a casa risultati. Adesso sono stanco del mercato, ne riparliamo a gennaio“.

Non una buona notizia per Mou, che avrebbe gradito un rinforzo per la difesa. Zagadou e Denayer erano i nomi che rimbalzavano da settimane in chiave Roma, ma le parole del gm sembrano mettere un punto a questa storia.

Tiago Pinto intanto è al lavoro per piazzare Ante Coric e William Bianda in uno di quei campionati il cui mercato è ancora aperto. Compito non facile, ma il portoghese non molla.

Fonte: Il Tempo