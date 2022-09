Roma, quattro schiaffi e un bagno d’umiltà

AS ROMA NEWS – Il tracollo di Udine è doloroso quanto fragoroso. Ma forse era quello che serviva per riportare un po’ tutti con i piedi per terra. La Roma prende quattro schiaffoni da un’Udinese praticamente perfetta, brava a sfruttare gli errori in serie concessi dai giallorossi e a capitalizzarli al massimo.

La squadra di Mourinho invece è stata un disastro: supponente, approssimativa, con grossi limiti di gioco e di idee. La strada si fa subito in salita quando Karsdorp, il cui inizio di stagione è preoccupante, commette una leggerezza madornale che Udogie trasforma in oro.

La Roma cerca di reagire, ma ha le idee confuse e le polveri bagnate. Pellegrini sbaglia tutto, Abraham è un fantasma, l’unico a provare a suonare la carica è Dybala, ma nessuno lo segue. Mourinho cerca di cambiare le cose all’intervallo, inserendo Celik e Belotti, ma i cambi non sortiscono alcun effetto su una squadra monocorde.

Ne approfitta l’Udinese, che colpisce ancora, complice un Rui Patricio in serata di disgrazia. La seconda metà del secondo tempo è un tracollo generale: Mourinho prova a cambiare ancora, ma finisce per rendere peggiore una Roma inguardabile. I friulani ne approfittano e colpiscono senza pieta, trasformando una serata sfortunata in una vera e propria figuraccia.

“Meglio perdere 4 a 0 una partita che perderne 4 per 1 a 0“, dirà Mou citando Boskov a fine partita. Il discorso non fa una piega, sempre che la Roma riesca a trarre qualcosa di buono da questa mazzata. Troppo entusiasmo intorno a una squadra che ha ancora tanti limiti e parecchio su cui lavorare. Il divario con le migliori del nostro campionato è evidente per qualità, gioco e mentalità.

L’assenza di Zaniolo poi pesa tantissimo nell’economia di una squadra che ha un disperato bisogno dei suoi strappi, specialmente in partite come quella di ieri. Il quarto posto resta un obiettivo complicato da raggiungere, e la batosta di oggi deve servire a riallinearci sulla giusta lunghezza d’onda.

Tempo per leccarsi le ferite non ce n’è: giovedì la Roma esordisce in Europa League, poi lunedì sera c’è l’Empoli. Serve ripartire forte, sperando che gli schiaffi di Udinese siano serviti a qualcosa.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini