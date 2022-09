UDINESE-ROMA 4-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Crollo fragoroso della Roma, travolta per 4 a 0 dall’Udinese. Prestazione inguardabile dei giallorossi, i friulani stravincono il match sotto ogni aspetto.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera alla Dacia Arena e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 3 – Serata da incubo per il portoghese che sbaglia di tutto e di più.

Mancini 4,5 – Anche lui partecipa da protagonista agli errori in serie dei giallorossi. Ma la sua uscita dal campo non migliora le cose. Dal 66′ Zalewski 5 – Il suo ingresso non cambia di una virgola l’inerzia disastrosa del match.

Smalling 4,5 – Stasera non si salva nemmeno lui dal disastro generale. Il che è tutto dire.

Ibanez 5,5 – Uno dei più propositivi nel primo tempo, alla fine crolla anche lui sotto i colpi dell’Udinese.

Karsdorp 3 – Impresentabile. Regala un gol pesantissimo all’Udinese che condiziona tutta la partita. Dopo non riesce a reagire, sbagliando tutto il possibile. Mou lo toglie all’intervallo. Dal 46′ Celik 5 – Parte benino, poi finisce anche lui per commettere una serie di ingenuità.

Matic 5,5 – Cerca di dare un minimo di geometrie a una squadra senza idee. Ma serve a poco.

Cristante 5 – Primo tempo anonimo. Non dà dinamismo né idee alla mediana. E così all’intervallo resta fuori. Dal 46′ Belotti 5 – Tanta buona volontà, ma zero incisività e condizione fisica approssimativa.

Spinazzola 4,5 – Parente lontanissimo del giocatore che conoscevamo.

Pellegrini 4 – Forse la partita peggiore degli ultimi anni. Non ne azzecca mezza, finendo per diventare irritante. Dall’81’ Camara: sv.

Dybala 5,5 – L’unico che ha le qualità per provare a accendere la luce nel buio di stasera. Nel primo tempo lo fa, poi alza bandiera bianca anche lui.

Abraham 4 – Non sta dimostrando la crescita che ci si aspettava da lui. Confuso, pasticcione, approssimativo. Non ci siamo. Dall’76’ Shomurodov sv.

JOSE’ MOURINHO 4,5 – Stasera il crollo della Roma è anche imputabile alle scelte dell’allenatore, che all’intervallo non solo non riesce a dare la carica alla squadra, ma pastrocchia con i cambi. La serata da brutta diventa addirittura disastrosa. La speranza è che questa mazzata possa servire alla squadra a fare un bel bagno di umiltà.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini