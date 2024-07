Abraham vuole il Milan: no alle offerte dalla Premier. Ma la Roma non farà sconti

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Quella tra Tammy Abraham e il Milan continua a essere una storia d’amore (non troppo segreto) dal lieto fine tutt’altro che scontato.

Il centravanti inglese è il preferito di Paulo Fonseca per fare da spalla (o da alternativa) ad Alvaro Morata. Una predilezione contraccambiata: il giocatore della Roma infatti vuole vestire di rossonero e non ha intenzione di accettare le (poche) proposte provenienti dalla Premier.

Nelle ultime ore infatti sia Everton che West Ham avevano bussato alla porta di Ghisolfi per prendere informazioni sui costi dell’eventuale operazione. La Roma è pronta a cedere il suo attaccante, ma solo dietro pagamento di 25-30 milioni di euro. Stessa cifra richiesta al Milan qualche tempo fa e che aveva allontanato i rossoneri.

Al momento dunque non c’è una trattativa per la cessione di Abraham, ma la volontà del calciatore può pesare sulla destinazione finale in caso di partenza. Ma andrà accontentata anche la Roma, poco propensa a fare sconti, specie ora che sta per investire 40 milioni di euro per Dovbyk.

Fonti: Sky Sport / Gianlucadimarzio.com

