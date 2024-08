Addio a Sven Goran Eriksson: l’ex allenatore di Roma e Lazio muore all’età di 76 anni

AS ROMA NOTIZIE – È morto Sven-Göran Eriksson. L’ex allenatore, che in carriera aveva guidato sia la Roma che la Lazio, con cui ha vinto uno storico scudetto, aveva 76 anni. Ne ha dato l’annuncio la sua famiglia.

Eriksson era affetto da tempo da un male incurabile. “Ho il cancro, mi resta circa un anno di vita”, aveva annunciato l’ex tecnico nel gennaio del 2024.

Da quel momento, il mondo del calcio si è stretto intorno a lui. Oggi il triste annuncio da parte dei suoi cari: “Dopo una lunga malattia, Sven Gordan-Eriksson è morto questa mattina a casa, circondato dalla famiglia”, si legge in un comunicato diramato dai media britannici.

“Penso che siamo tutti spaventati dal giorno in cui moriremo, ma la vita riguarda anche la morte — aveva spiegato l’ex allenatore all’interno di un documentario dal titolo «Sven» che racconta la sua vita su Amazon Prime —. Spero che alla fine la gente dirà, sì, era un brav’uomo, ma non tutti lo diranno. Spero che mi ricorderete come un ragazzo positivo che cercava di fare tutto il possibile. Non dispiacetevi, sorridete. Grazie di tutto, allenatori, giocatori, il pubblico, è stato fantastico. Prendetevi cura di voi stessi e prendetevi cura della vostra vita. E vivetela“.