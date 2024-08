Infortunio muscolare per Le Fee: stop di 2-3 settimane, torna dopo la sosta e salta la Juventus

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prime grane muscolari per la Roma, che dopo il doloroso ko di ieri sera contro l’Empoli è costretta a rinunciare a Enzo Le Fee.

Il centrocampista francese, rivela Sky Sport in questi minuti, ha accusato un problema muscolare che lo terrà fuori dal terreno di gioco per circa 2-3 settimane.

Questo significa che il calciatore salterà di sicuro Juventus-Roma di domenica prossima: la speranza è di sfruttare la successiva sosta per le nazionali in modo da riaverlo in gruppo per la partita contro il Genoa a Marassi il 15 settembre.

Fonte: Sky Sport

