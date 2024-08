Calciomercato Roma, il Lens ha rifiutato l’offerta per Danso: serve un rilancio per chiudere

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Lens, dopo attenta riflessione, ha deciso di rifiutare l’offerta della Roma per Kevin Danso.

A riferirlo in questi minuti è il giornalista Gianluca Di Marzio. Ora Ghisolfi dovrà decidere cosa fare, se mollare la presa o presentare una nuova proposta.

Quello che è certo al momento è che l’offerta di 1 milione per il prestito e 21,5 per il riscatto obbligatorio non è bastato. Servirà dunque un rilancio per chiudere.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!