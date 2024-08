“ON AIR!” – FERRAZZA: “La Roma si è affidata a un tecnico inesperto, De Rossi ha sopravvalutato le sue capacità”, CORSI: “Pellegrini e Cristante devono andare via”, PRUZZO: “Spero che Dovbyk non sia questo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Nella conferenza stampa di De Rossi di sabato ho visto i germi della serataccia che abbiamo passato ieri. Il germe l’ho visto nel linguaggio del corpo di Daniele, e anche nel tono non convincente di quando raccontava delle cose, anche la sua gioia per la permanenza di Dybala… Ho sentito dire delle cose che mi hanno lasciato perplesso: sentir dire dall’allenatore “Io Le Fee non lo conoscevo, poi mi hanno fatto vedere i video, ed è bravo…“…però da qui a far spendere 23 milioni alla società ce ne passa, visto che le priorità erano un terzino destro e un esterno sinistro. Abdulhamid? Non lo conosco, ma ho visto i video con le migliori skills e ci sono 20 passaggi a tre metri…queste sono le sue skills…questo è il terzino destro che la Roma ha intenzione di comprargli…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sono preoccupato…vedo una confusione generale, una squadra allo sbando e allenatore molto, molto, molto in difficoltà. Certe dichiarazioni sono peggiori delle scelte. Spero che ieri sera De Rossi si sia reso finalmente conto che non deve portarsi in groppa nessuno, che non si scende in campo per il nome sulla maglia… la formazione del primo tempo non è proponibile. Le Fee e Baldanzi hanno dimostrato di avere una condizione migliore, che vanno al doppio di Cristante e Pellegrini… Tra l’altro non vorrei sentire più un allenatore che in 15 panchine con la Roma è la terza volta che ammette di aver sbagliato formazione: anche basta…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “La Roma è in ritardo, ed è un ritardo colpevole. Ieri De Rossi ha fatto degli errori. Quello che abbiamo è il peggior assortimento di terzini degli ultimi 20 o 25 anni, dobbiamo tornare indietro ai tempi di Piris, Rosi e Josè Angel per fare peggio…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma fa un punto in due partite contro Cagliari e Empoli, e la squadra non prende nemmeno un cartellino giallo. Questa è una squadra alla frutta, mi sembra palese che De Rossi abbia capito che Paredes, Cristante e Pellegrini sono monopasso…Nel calcio non c’è amicizia. Lui ha detto che rivedrà la formazione: allora non li vedremo più contro la Juventus. De Rossi dice che ha rivisto le sue posizioni e ora vuole calciatori fisici, ma allora significa che non hai il polso. La Roma con Cristante e Pellegrini è sempre arrivata sesta: questa squadra deve essere rinnovata, questi devono andare via, ma senza cattiveria. Nella Roma non ci possono più stare, è diventata la loro confort zone… E’ una Roma assolutamente ridicola, e se non lo diciamo siamo complici…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Si sa che De Rossi vorrebbe un centrocampista fisico come Konè. Ma qua siamo a cinque giorni dalla fine del mercato. Così si mette in discussione la filosofia su cui tu hai lavorato in questi mesi. E’ veramente un caos emotivo… Viste le difficoltà e la squadra che hai dovresti metterti prudente, con palla a Dybala e vediamo che succede. Come ha fatto Conte col Napoli. Non è che vai col 4-3-3 con tutti i giocatori nell’area avversaria…c’era l’Emkpoli che nelle praterie ripartiva, a un certo punto sembrava il Real Madrid… La Roma si è affidata a un allenatore inesperto, che ha accettato sopravvalutando le sue possibilità, e sottovalutando quello che poteva essere il suo impatto…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La storia di Shomurodov è veramente surreale. Riapparso ieri dal nulla, dopo non aver fatto la preparazione con la Roma, non ha fatto un minuto con questa squadra per tutta l’estate, ricompare nel finale di Roma-Empoli e fa le fiamme…questo è un dato allarmante. Un giocatore che non ha fatto parte della Roma durante tutta l’estate vada in campo e faccia la differenza rispetto a Dovbyk è una cosa terribile, terribile…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il West Ham sta facendo sul serio per Abraham, l’offerta è intorno ai 20 milioni, e il fatto che non entra ieri è un segnale importante. Oggi arriva Abdulhamid, e rassegniamoci che saranno lui e Celik i terzini della Roma, non mi aspetto altro nonostante fosse un ruolo primario…l’allenatore a giugno ti chiede Bellanova e tu invece prendi Abdulhamid e dirotti quella cifra per prendere Le Fee, che non ha spostato niente rispetto alle caratteristiche che già avevi. Shomurodov ora si candida per rimanere a fare la riserva. E se dovesse partire Zalewski, mi aspetto l’arrivo di un esterno: io prenderei di corsa Fernandez-Pardo, che può fare anche l’attaccante centrale. Danso è vicinissimo, Konè invece è difficile. Frattesi? Mi sembra più un giochino del procuratore, dubito che l’Inter lasci partire Frattesi al 26 di agosto…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Serve un altro centrocampista…ma avranno capito che non si può giocare con Cristante e Paredes nel calcio del terzo millennio? Ma meglio Baldanzi… Ma vi pare normale che in 180 minuti la Roma abbia segnato un solo gol con Shomurodov? La Roma non c’è…non c’è. Un precampionato organizzato così…non c’è programmazione, visione…è una squadra che va avanti a umore. Non si può fare! Mi domando: quanta gente capisce di calcio a Trigoria? Mi bastano e avanzano le dita di una mano. Ghisolfi? Vediamo…De Rossi? Vediamo…ieri in sala stampa mi parlano di un Daniele tramortito, e questo è un altro aspetto che mi preoccupa…Lui parla ancora di gruppo fantastico, a me non mi sembra fantastico…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Sono rimasto molto perplesso, sembra di essere tornati a 12 mesi fa: dopo Salernitana e Verona avevamo un punto, con l’aggravante che c’è un nuovo allenatore, sono stati spesi 100 milioni e invece continuiamo a parlare sempre delle stesse cose. C’è un allenatore in grandissima confusione tattica, dice cose che poi non si vedono. Sabato ha detto che Dybala e Soulè non potevano giocare larghi, e ieri dice di avergli chiesto di giocare larghi. C’è un momento di grandissima confusione. La Roma aveva messo in preventivo di vendere Dybala e di costruire una squadra molto differente. Una Roma troppo brutta per essere vera. Fortunatamente siamo al 26 agosto…Speriamo che possano cambiare tante tante cose…Quello che mi ha preoccupato è che non c’è niente di quello che era stato preparato questa estate, niente…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Le responsabilità di De Rossi ci sono, è lui che manda la squadra in campo. Poi però c’è la squadra che va in campo. Dovbyk è uscito dai radar perchè la squadra si è appiattita, e sono venuti fuori i limiti di un calciatore che dovrebbe essere sfruttato e cercato in maniera diversa. Soulè e Dybala vogliono palla sui piedi, e quando giochi così fai una fatica incredibile. Nel primo tempo abbiamo visto il peggio, devi trovare sicurezza dietro. Se non hai nessuno che ti contrasta in mezzo, poi per i difensore diventa dura. De Rossi è rimasto molto sorpreso dall’atteggiamento della squadra, i 70mila dovrebbero darti qualcosa in più nel darti un guizzo, uno spunto. Dovbyk? Spero che non sia quello, che abbia verve, carattere…non parla, non dà reazioni nervose, accetta passivamente quello che gli dà il campo senza fare niente per essere protagonista…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Paredes e Cristante possono giocare solo se stanno molto bene fisicamente tutti e due. Paredes è tornato il giocatore inguardabile di prima. Quando hai due centrocampisti così diventa tutto più complicato. De Rossi era pronto a costruire una squadra con due esterni d’attacco veri, e Dybala ti fa saltare i piani perchè non sa giocare con i piedi sulla linea del fallo laterale. Boga non è paragonabile a Dybala, ma è il segnale di chi voleva De Rossi. Devi trovare una soluzione tattica, che non è semplicissima. Se hai Dybala e Soulè devi costruire qualcosa sulle loro caratteristiche, e se non giocassero più insieme sarebbe una sconfitta…Non puoi dopo 2 partite cambiare tutto…”

