Addio Cristante, Allegri lo vuole alla Juve

AS ROMA NEWS – La riabilitazione di Cristante è completa. Il centrocampista 27enne arrivato dall’Atalanta è stato a lungo criticato per le sue prestazioni in giallorosso, ma ora si sta togliendo le sue soddisfazioni sia nella Roma che con l’Italia.

Il suo rendimento costante viene spesso scambiato con mediocrità, e a nulla era servito l’endorsement di Daniele De Rossi, che di lui disse in tempi non sospetti: “C’è un Bryan Cristante che arriva da Bergamo, io ne voglio altri cento di giocatori così perché, anche se non è nato a Roma, ci mette l’anima, da romanista. Non è solo una questione di essere nati nella Capitale”.

Parole che non sono bastate a far scattare l’amore tra il centrocampista e il tifo romanista. Tanto che ora, arrivato a 27 anni e a due anni dalla scadenza del contratto, Cristante sembra ormai a un passo dall’addio alla Roma. Il calciatore non è intenzionato a rinnovare il suo accordo e il club ha fissato il prezzo per la sua cessione: una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro.

E se il Milan si è da tempo messo sulle tracce di Cristante, è nuovo il forte interesse della Juventus. Massimiliano Allegri infatti è un grande estimatore del centrocampista giallorosso e lo vorrebbe nella rosa di una Juve che mira ad essere di nuovo vincente. D’altronde fu proprio l’allenatore toscano a farlo esordire a 16 anni con il Milan e sempre l’allenatore spinse molto ai tempi dell’Atalanta per portarlo in bianconero.

La Juventus spera di inserire nel pacchetto anche Nicolò Zaniolo ed è pronta a creare un asse di mercato con la Roma, infilando nell’affare una serie di contropartite tecniche. A Trigoria però da quell’orecchio non sembrano sentirci: Pinto preferisce fare cassa e reinvestire i soldi ricavati sul mercato scegliendo giocatori a proprio piacimento.

Fonti: La Repubblica / Corriere della Sera / Il Messaggero