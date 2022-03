“ON AIR!” – FALLICA: “El Shaarawy l’arma in più di questo finale di stagione”, CORSI: “Veretout? Mi sembra una forzatura del club”, FOCOLARI: “Zaniolo va aiutato”, CATALANI: “Davanti a 60 milioni comincerei a pensarci”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “I centomila allo stadio tra Salernitana e Bodo? Il tifoso giallorosso ha capito, al netto delle delusioni, che la Roma uno sforzo lo sta facendo. Avendo questa visceralità così spiccata, e avendo questo rapporto di simbiosi con la squadra, il tifoso capisce che la Roma ci sta provando e questo gli basta e gli avanza per presentarsi allo stadio, cosa che altri tifosi non avrebbero fatto. Ma di questa cosa non sono sorpreso per niente… E’ il momento della stagione di ritrovare tutte le energie fisiche e mentali, e non vorrei che la partita di domenica venisse sottovalutata. Mi dispiacerebbe molto se succedesse. Arrivare quinti o settimi fa tutta la differenza del mondo, non è che abbiamo fatto chissà cosa fino ad adesso, il più è ancora da fare. Chi sembra averlo capito sono i tifosi della Roma, che sono lì a dire: “Noi ci siamo, e voi?“…”

Luca Fallica (Roma Radio): “La notizia più bella è il possibile via libera a Spinazzola per tornare in gruppo e partecipare a questa ultima parte di stagione. E’ senz’altro un giocatore che ci può dare uno sprint e aspettiamo con ansia che arrivi questo via libera. Ci sono giocatori che possono dare tanto in questa ultima parte di stagione ed essere molto importanti, e io penso soprattutto a El Shaarawy: può far valere la sua voglia, perchè dal punto di vista fisico lui c’è…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Veretout che chiede sei milioni per rinnovare il contratto? Secondo me è una forzatura…Mi sa che la Roma quando vuole mandare via qualcuno comincia a fare queste cose, che fanno un po’ tutti eh…Il giocatore ora viene piano piano schifato dalla gente… Chissà che sia una manovra della società, e non soltanto manovre giornalistiche… Chi è più forte tra Chiesa o Zaniolo al netto degli infortuni? Secondo me come potenzialità prima degli infortuni tutta la vita Zaniolo. In questo momento, purtroppo, è un macello…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Mi risulta che Juventus, Milan e Siviglia hanno fatto sapere al procuratore di Cristante di lasciare una porta aperta per il prossimo mercato. E anche il giocatore stesso si è detto disposto a valutare. Zaniolo ha ancora un potenziale enorme. Se ti arriva l’offerta irrinunciabile stile Alisson, allora fai le tue valutazioni. Altrimenti per un ragazzo che non sta rendendo al massimo, e che al momento vale molto meno di quello che potrebbe valere, non lo svenderei mai per 30-35 milioni ma proverei a valorizzarlo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Spinazzola? Nel momento del via libera definitivo, si studierà il suo rientro tra i convocati. Se lo gestirei facendo tornare l’anno prossimo? Mi sembra che l’idea della società è di farlo riprendere e di rimetterlo nelle mani di Mourinho. Lui ci credeva veramente di poter rientrare a novembre, e poi quando si è accorto che non era possibile ha avuto un contraccolpo psicologico. Noi non ci aspettiamo che faccia la differenza in questo finale di stagione, la cosa importante è riprendere per poi puntare tutto sulla prossima stagione…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Zaniolo? L’impressione che ho è che dal momento che ci sono ancora due anni di contratto, la Roma si sia messa in fase di attesa. Magari il giocatore nelle prossime partite fa 5-6 gol e a fine campionato si presenta qualcuno con 70 milioni. Se poi così non fosse, aspettiamo giugno e ne parliamo. Il rischio è che giocatore e agente si straniscano, e poi ti dicano: hai voluto aspettare? Ok adesso siamo noi che aspettiamo…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Io Cristante non lo venderei mai, è quello che ritengo il 12esimo giocatore. E’ un giocatore che spesso diventa utilissimo, è un giocatore per tutte le occasioni. Trovane un altro che entra in campo e fa il suo. Poi certo, ha sbagliato le sue partite, ma in questa squadra le hanno sbagliate tutti. Se devi comprare un giocatore con le sue caratteristiche, spendi il triplo…60-70 milioni per Zaniolo? Sembra una cifra fuori mercato. Io non so se lo venderei, ma davanti a 60 milioni ci comincerei a pensare. E’ un azzardo su una cosa che non puoi sapere, magari a 25 anni diventa Zidane. Ma che ne sai, nemmeno un genio del calcio può saperlo…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Cristante è un giocatore molto utile, questo è vero. Ma che fai, rinnovi il suo contratto a 3-4 milioni di euro per fargli fare il 12esimo? Io comunque me lo terrei… Pinto? Le perplessità che non sia molto addentro alle dinamiche del mercato italiano sono quelle di tutti…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma deve stare attenta, spesso ha dato l’idea di aver svoltato con delle prestazioni abbastanza buone. Ora hai vinto bene il derby giocando un’ottima partita, il pericolo è proprio quello, che ti puoi adagiare e pensare di aver risolto i tuoi problemi. Poi hai la questione Veretout e quella Zaniolo, quindi non puoi abbassare assolutamente la guardia e Mourinho lo sa benissimo. La Samp non è ancora salva e ha bisogno di fare punti, e ti può mettere in difficoltà…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Zaniolo? Sarebbe meglio che giocasse domenica. Io credo che il recupero di Zaniolo passi attraverso il gioco, lui deve giocare. Sappiamo tutti che ha dei mezzi tecnici straordinari. Io sono dell’idea che ha questo difetto congenito che tende a non giocare con la squadra, ma deve scendere in campo per ritrovare il senso della posizione, ma anche l’autostima. Non dobbiamo dimenticare che ha avuto dei problemi enormi, è un calciatore che va aiutato. E non lo fai tenendolo in panchina… La partita con la Samp? Dipende dalla Roma, visto che il livello dei giallorossi è nettamente superiore. Ma ci sono state partite in cui non si sono nemmeno presentati, e se così fosse la Samp ne approfitterà. Se la Roma gioca in maniera sufficiente, la partita la porta a casa, altrimenti è normale che trovi difficoltà…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Zaniolo va aiutato, ma deve aiutarsi anche lui… Io non so se la Roma ha deciso cosa fare di Zaniolo. Ho una sensazione, non una certezza, e cioè che non ha intenzione di puntarci troppo, altrimenti lo avrebbero almeno convocato per discutere il suo rinnovo di contratto. Lui ha delle potenzialità enormi, ma faticano ad emergere… Sampdoria-Roma? E’ vero che i giallorossi sono più forti, ma la partita dal punto di vista psicologico non è semplice. Devi trovare la forza di mettere da parte la straordinaria vittoria del derby e pensare che ci sono anche queste gare che servono a fare classifica. Non è detto che sia tutto facile dopo il derby, la Roma ha ancora l’impegno europeo ed è un peso dal punto di vista mentale e fisico. Io rimango convinto che la Conference sia il vero obiettivo della Roma, quello che potrebbe dare un senso alla sua stagione…”

