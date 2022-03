Pinto si muove: già incontrati gli agenti di Senesi e Paredes. Per entrambi servono 30 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tiago Pinto comincia a muovere concreti passi in vista della riapertura del mercato estivo, che si preannuncia piuttosto caldo in casa Roma.

Il general manager giallorosso, riferisce il portale Calciomercato.com (F. Balzani), circa due settimane fa ha incontrato gli agenti di Senesi e Paredes, entrambi facenti parte della stessa agenzia di procuratori.

Marcos Senesi, 24 anni, ha il contratto in scadenza con il Feyenoord nel 2023 e per questo può essere acquistato a un prezzo inferiore al suo valore di mercato, che si aggira intorno ai 16-18 milioni di euro.

Identica la situazione contrattuale di Leandro Paredes, ex centrocampista giallorosso che a Roma tornerebbe volentieri, ma a patto che il club gli permetta di guadagnare quanto percepisce al PSG. Anche lui ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe lasciare il club francese la prossima estate.

Il grande scoglio è rappresentato dallo stipendio del calciatore: Paredes guadagna circa 7 milioni di euro all’anno, ingaggio proibitivo per le casse del club giallorosso, ma l’ormai noto Decreto Crescita potrebbe facilitare notevolmente l’affare.

Per avere entrambi la Roma dovrebbe spendere circa 30 milioni di euro, una cifra non esagerata con la quale il club sistemerebbe una buona parte del suo mercato: un difensore di piede mancino e un regista di centrocampo sono infatti due priorità per Mourinho.