Adnkronos: “Friedkin ha proposto l’acquisto del 51% della Roma ma c’è il no di Pallotta”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arrivano aggiornamenti e novità per quello che riguarda la trattativa tra James Pallotta e Dan Fridekin per il possibile passaggio della Roma al texano.

Stando a quanto rivela in questi minuti l’agenzia di stampa “Adnkronos“, nelle ultime ore Friedkin avrebbe proposto al bostoniano di acquistare solo il 51% delle quote del club giallorosso per poi valutare l’acquisto delle restanti quote del club a crisi Coronavirus superata.

Ma da James Pallotta è arrivato un secco no a questa ipotesi. L’unica strada percorribile al momento è che l’affare venga rivisto dal punto di vista economico al termine dell’emergenza, soprattutto dopo che l’attuale presidente giallorosso avrà concluso l’aumento di capitale.

Fonte: Adnkronos