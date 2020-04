Coronavirus, il bollettino di giovedì 2 aprile: +2.477 positivi, trend in calo. 760 nuovi decessi, 1.431 guariti

ALTRI NOTIZIE – Questo il bollettino appena emesso dalla Protezione Civile di questo giovedì 2 aprile riguardo all’emergenza Coronavirus: l’incremento giornaliero dei positivi è di 2.477, il numero dei decessi è di 760 (ieri 727), mentre il numero dei guariti è di 1.431 (ieri 1.109).

Il trend quindi appare in calo, ieri il numero dei contagiati era di 2.937 e quindi l’incremento sembra essersi stabilizzato sotto ai tremila nonostante l’alto numero di tamponi in più effettuati nelle ultime ore.

“Da qualche giorno, almeno dal 27 marzo, stiamo assistendo a una riduzione degli incrementi di chi è ricoverato, di chi è in terapia intensiva. Non so dirvi se è iniziata, o sta per iniziare o quando inizierà, la decrescita. Però dobbiamo mantenere alte le attenzioni, basta un nulla per creare dei meccanismi di riavvio del contagio. Preferisco rimanere coi piedi per terra“, le parole di Borrelli in conferenza stampa.

ALTRE NOTIZIE – E’ stabile il trend dei contagi a Roma e nel Lazio. La Regione ha appena reso noto il bollettino di giovedì 2 aprile e i numeri sono grosso modo gli stessi di ieri.

Nella Capitale ci sono stati 55 nuovi positivi (ieri erano stati 49), mentre nella provincia capitolina il numero dei contagi è di 69 nuovi casi.

Nelle altre province del Lazio numeri stabili o in leggero calo: il numero complessivo di nuovi positivi al Coronavirus della regione è di 169, lo stesso dato di ieri. Di seguito tutti i numeri delle varie ASL della Regione:

Asl Roma 1: 22 nuovi casi positivi. 1 paziente è guarito. 1095 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 2: 19 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 75 anni. 11 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 3: 14 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 90 anni con patologie preesistenti. 1203 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 4: 14 nuovi casi positivi. Deceduta 1 donna di 89 anni. 2596 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 5: 34 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. 2 pazienti sono deceduti. 1345 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Roma 6: 21 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. Deceduta una donna di 98 anni con gravi patologie pregresse. 160 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Frosinone: 10 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti. Deceduto un uomo di 80 anni con patologie pregresse. 165 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Latina: 6 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 83 anni di Fondi.

Asl Viterbo: 10 nuovi casi positivi. 1697 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Rieti: 19 nuovi casi positivi riferiti ai cluster già conosciute. 2 pazienti sono guariti. 3 decessi: uomo di 68 anni, donna di 89 e donna di 91 anni, tutti con patologie preesistenti. 392 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli su tutte le RSA e le case di cura della provincia.