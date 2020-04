Calciomercato Roma, Petrachi spinge sull’acceleratore per Carlos Augusto: si può chiudere a 5 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma spinge sull’acceleratore per chiudere con il Corinthians per chiudere l’acquisto di Carlos Augusto. A riferire la notizia è la redazione di Tele Radio Stereo tramite il suo giornalista Flavio Maria Tassotti.

Il club brasiliano chiede 5 milioni di euro per l’80% del cartellino, Petrachi è al lavoro per limare il prezzo ma l’interesse dei giallorossi nei confronti del calciatore è forte.

Carlos Augusto è un terzino sinistro di 21 anni che nonostante la giovane età è già stabilmente in prima squadra e questa stagione ha totalizzato 21 presenze e un gol con la maglia del Corinthians. Il giocatore ha anche il passaporto da comunitario.

Fonte: Tele Radio Stereo