Adnkronos: “Friedkin pronti al clamoroso ribaltone, si ragiona sul ritorno di De Rossi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – I risultati che restano deludenti e il disamore del pubblico starebbero spingendo Dan e Ryan Friedkin a pensare a un clamoroso nuovo ribaltone.

Che stavolta porterebbe all’esonero di Ivan Juric e al ritorno con tanto di scuse di Daniele De Rossi. Lo scrive in questi minuti l’agenzia stampa Adnkronos. I texani starebbero ragionando a un’operazione congiunta: l’annuncio del nuovo Ceo insieme a quello del rientro a Trigoria dell’ex allenatore e capitano giallorosso.

In quel caso i Friedkin dovrebbero pubblicamente ammettere l’errore della scelta fatta qualche settimana fa, quando decisero di allontanare DDR per riuscire a vincere trofei in stagione. Il clamoroso dietrofront sarebbe una mossa azzardata, ma stando a quanto racconta Adnkronos, nella proprietà sta crescendo la tentazione di questa soluzione, e qualcosa di concreto potrebbe muoversi a breve.

Fonte: Adnkronos

