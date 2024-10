ULTIME DA TRIGORIA – Roma in campo per preparare la partita contro la Dinamo Kiev. Juric prepara un ampio turnover (VIDEO)

AS ROMA NEWS – La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria per preparare la sfida di Europa League contro la Dinamo Kiev, in programma giovedì alle 18:45 allo Stadio Olimpico.

In gruppo tutti i calciatori che non sono partiti titolari ieri sera nel match perso per 1 a 0 contro l’Inter, per gli altri lavoro di scarico. Ancora assente El Shaarawy, che potrebbe non farcela. Alla seduta ha assistito anche il direttore sportivo Florent Ghisolfi.

Per la partita di coppa che arriverà a pochi giorni dalla sfida contro la Fiorentina in campionato mister Juric prepara un ampio turnover: contro gli ucraini toccherà finalmente a Hummels, ma dovrebbero trovare spazio anche Saud, Paredes, Pisilli, Soulè e Baldanzi.

Qui sotto il video con alcune immagini della seduta odierna.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

