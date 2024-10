Clamoroso Totti: “Tornare a giocare? Mai dire mai. Mi hanno chiamato club di Serie A facendomi venire pensieri folli….” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Francesco Totti starebbe pensando di tornare a vestire i panni del calciatore a 48 anni suonati. La notizia ha del clamoroso, e non viene smentita dall’ex Capitano.

Nel corso di un evento organizzato da Betsson, la bandiera della Roma ha commentato così le voci di una sua incredibile rentrée: “Ci sono state di recente squadre di Serie A che mi hanno chiamato e mi hanno fatto venire un po’ di pazzia, di pensieri. Sarebbe difficile, ma nella vita mai dire mai”.

“La Lazio? Noooo, non ci andrei io. Però bisogna dire che in giro non c’è tanta qualità, si gioca un calcio fisico. Mi dovrei allenare, però in due-tre mesi sarei pronto. Potrei disputare una buona mezz’ora o fare l’uomo spogliatoio e portare i cinesini. Ci sono già stati dei giocatori in passato che sono tornati in campo dopo tanti anni dal loro ritiro. Sicuramente, se dovessi tornare a giocare in Serie A, mi dovrei allenare bene”.

Anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, aveva confermato recentemente questa indiscrezione: “Io so che ci sta pensando…”.

𝐓𝐨𝐭𝐭𝐢: “𝐏𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐨? 𝐌𝐢 𝐡𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐀‼️“ Dichiarazione sorprendente da parte di Francesco Totti nel corso della conferenza stampa con @BetssonSport allo Sportitalia Village pic.twitter.com/FBQjFmoUAV — Sportitalia (@tvdellosport) October 21, 2024

