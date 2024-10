“ON AIR!” – ROSSI: “Juric sta portando avanti la torinizzazione della Roma”, PRUZZO: “Sicuri che sia ancora a Trigoria?”, TORRI: “Prepariamoci a una stagione di lacrime e sangue”, CARINA: “Konè accolto come Cerezo ma è un giocatore normalissimo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Una squadra che ha come titolari Zalewski, Celik, Cristante, questo Pellegrini e Dybala che fa Gattuso, contro l’Inter perde, non c’è niente da fare. Tra l’altro se leggi i nomi, questa sembra una squadra da sesto-decimo posto, prendi un allenatore che faceva nono-decimo posto, e allora la Roma diventa una squadra da nono-decimo posto. Ora l’apprendistato di Juric è finito: è stato puntiglioso nel processo di torinizzazione della Roma…la Roma è il Torino…Juric questo è, e la Roma questa è. Non si può cavare il sangue da una rapa… La Roma ieri ha fatto una partita da 4, una partita mediocre, da Torino…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Da Juric mi aspettavo altre cose, non un allenatore che al termine di prestazioni pessime come quelle contro Elfsborg o Venezia ci parla di grandi miglioramenti. Anche ieri a sentir lui sembrava che la Roma avesse vinto la partita. Sono basito davanti a queste analisi… Ok, ci sta perdere con l’Inter, alla fine potevi anche pareggiarla, la partita non è stata la cosa peggiore vista negli ultimi due mesi. Il problema è che manca tutto il resto. Se parti con l’handicap, e cioè avere in campo 2-3 giocatori non all’altezza della situazione, le partite non le vinci. Ci sono delle scelte che restano incomprensibili, giocatori completamente spariti. Accanirsi con Zalewski è facile, ma perchè deve giocare? Ma metti Angelino, metti Baldanzi, metti Soulè…puoi fare mille altre cose…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “La Roma ha speso 120 milioni e ad oggi si è indebolita, è questa la realtà dei fatti. Aveva più senso aspettare un allenatore giovane con un progetto, piuttosto che cacciarlo dopo quattro giornate e prenderne uno a termine, dogmatico, che adatta i calciatori al suo sistema e non il contrario… Il problema di Zalewski è che si crede Garrincha, e invece è uno al massimo buono per la panchina. Poi permettetemi: basta con questa storia della Polonia, una nazionale che non vince una partita da tre anni…Zalewski fa il titolare nella Polonia, non nell’Argentina…è buono per la Polonia perchè la Polonia è una squadra scarsa…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Il grande assente ha veramente rotto i cog**oni…un applauso alla Curva, che per farsi notare può fare solo questo, non farsi vedere e scrivere striscioni pesanti. I primi responsabili della Roma decima sono i Friedkin, punto. Poi ci sono le scelte scellerate di Juric: non si può vedere Dybala appresso a Bastoni…non siamo mica il Verona. Ha messo Dybala a fare il mediano…ma che stiamo a giocà? E poi, perchè gioca Zalewski nella Roma? Ma ragazzi, è una follia, perde i palloni ogni volta…ma allora qua comandano i procuratori…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Io questo coraggio di Juric non lo sto vedendo. Io non sto vedendo l’allenatore che mi aspettavo. Ok, è l’ultimo ad avere colpe, ma a parte che i cambi non sono stati niente di che, ma la Roma non ha trame offensive, è una squadra piatta. Questa squadra così non ha futuro, non hai nulla che ti possa aiutare a sbloccare le partite, una lentezza incredibile. Tolta Roma-Udinese il percorso è questo e magari dopo Fiorentina-Roma si ricambierà allenatore e si ricomincerà daccapo. Dopo Genoa-Roma avevamo capito che la stagione sarebbe stata questa. E continuiamo a vedere gente in campo che non dovrebbe stare alla Roma. Io mi sono stufato: ogni volta che c’è Roma-Inter devo sentire che dobbiamo limitare i danni…non va bene così…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Dopo una campagna acquisti di oltre 100 milioni ti presenti al big match del 20 ottobre con solo due giocatori nuovi su 11. E tra l’altro il primo di questi due viene sostituito dopo un tempo. Cominciamo a parlare di quello che è successo prima dell’arrivo di Juric, perchè a metà settembre la frittata era già stata bella e cotta. Se tu a destra la situazione migliore che puoi proporre diventa complicato…Juric ha tante colpe e sarà il prossimo a pagare, ma i problemi sono altri…”

Marco Juric (Tele Radio Stereo): “Non ho rabbia, ma tristezza nell’osservare qualcosa che difficilmente si può rimettere in piedi. Qua bisogna sterzare, ma se la squadra è sempre quella non capisco perchè ci dovrebbero essere altri risultati. Bisognerebbe provare a fare qualcosa di diverso, anche se non so cosa. Da qui la tristezza di cui parlavo…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Nella mia Roma Zalewski non gioca, ma secondo me non è nemmeno così scarso come ci ha fatto vedere negli ultimi mesi qua. Anche perchè con la Polonia quando tira prende la porta, qua invece… La campagna acquisti è stata sbagliata, mancano gli esterni e la punta, ma ci può stare, perchè una squadra non si ricostruisce in una sessione di mercato. Ma la Roma ha delle carenze, rese più evidenti dalla totale mancanza di una dirigenza. Continuiamo ad aspettare un amministratore delegato. Ghisolfi mi fa tenerezza, mentre la proprietà se n’è andata, perchè questo è. Questa è una stagione di lacrime e sangue, dobbiamo prepararci, ci sono tutti gli elementi…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Il fatto che la Roma Primavera sia stata costretta a cambiare sistema e a giocare con il modulo di Juric è stato disastroso, io ci butto lì pure questa grande pensata…adesso c’è il progetto di Juric…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Ieri ho visto una partita di una squadra che voleva fare zero a zero, snaturandosi e giocando a quattro in difesa. Il problema è che se Dybala deve fare il mediano e prendi gol, la partita finisce uno a zero, perchè dopo non hai la forza di cambiare. Il problema è che la Roma non tira in porta, ragazzi…non è possibile. Questa è una squadra che ha tantissimi problemi e che non riesce a risolvere. E poi mi avete detto che Konè era un fenomeno, e invece è un giocatore normalissimo. Noi qua l’abbiamo accolto come se fosse Tonino Cerezo…Il ds poi ci dice che ci sono 7 esterni, ma tu ne puoi prendere pure 14, ma se non ce n’è uno buono diventa un problema…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Juric stamattina è ancora a Trigoria, sì?… Io avverto davvero un’aria pesante, c’è troppa depressione, gente che entra un quarto d’ora dopo, la squadra è triste…mah, aspettiamo un mese per capire dove si può arrivare. Ieri la Roma ha fatto quello che ha potuto, ha cercato di non perderla, e chi può determinare era troppo distante dalla porta. Dovbyk non ha avuto un pallone giocabile, ma anche lui deve fare la lotta, cercare palloni, e invece non ha fatto niente ieri, zero…ma lo avete visto Thuram?… Ieri quando ho visto Zalewski cadere da solo mi sono messo a strillare “prendila con le mani!“, almeno avresti evitato quella ripartenza…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma ha trovato uno dei portieri più forti del campionato: Svilar è bravo sia sulle palle alte che su quelle basse, e non si sa davvero perchè non giocava prima…Però se Zaleski ieri non crollava a terra, non so mica se la Roma perdeva…Su Dovbyk ha ragione Pruzzo, deve essere più cattivo, devi salire sopra gli altri su quei colpi di testa…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La Roma ha giocato per portare a casa un punto, poi gli errori individuali clamorosi ci sono stati. La fotografia della partita è il gol dell’Inter: l’errore di Zalewski è stato fatto a 80 metri dalla porta, ma avete visto chi ha cercato di recuperare a tutta manetta? Dybala… Se da un lato c’è un giocatore dedito alla causa, forse altri non lo sono. Però se la Roma avesse pareggiato, non avrebbe rubato nulla…”

Redazione Giallorossi.net

