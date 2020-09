Adnkronos: “Ryan Friedkin è già in Italia, incontro a Milano con Fienga”

AS ROMA NEWS – In attesa dell’arrivo del presidente della Roma Dan Friedkin, il figlio Ryan, che si occuperà più da vicino delle vicende giallorosse, è già in Italia.

Lo rivela in questi minuti l’agenzia di stampa Adnkronos. Ieri pomeriggio il rampollo di casa Friedkin ha incontrato il Ceo Guido Fienga, a cui la nuova proprietà ha affidato il comando del club, per fare un punto della situazione.

I due si sono incontrati a pranzo, ma non a Roma, bensì a Milano, lontano da occhi indiscreti. L’arrivo di Dan invece è previsto la prossima settimana, con probabile esordio all’Olimpico per Roma-Juventus, in programma alla seconda di campionato.

Fonte: Adnkronos