Ag. Ciervo: “Nella Roma aveva davanti dei mostri sacri. Felici del trasferimento alla Samp”

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – Riccardo Ciervo è uno dei quattro rinforzi ufficializzati dalla Sampdoria nell’ultima giornata di mercato.

Per conoscere al meglio le caratteristiche dell’ala classe 2002 scuola Roma, sampdorianews.net ha contattato l’avvocato Giovanni Ferro che ne cura gli interessi. Queste le sue parole:

“Mourinho lo ha subito preso in considerazione per l’intero ritiro precampionato, portandolo con sè anche in Portogallo. Davanti a lui c’erano giocatori importantissimi, del calibro di Zaniolo e Perez da una parte, Mkhitaryan ed El Shaarawy dall’altra, autentici mostri sacri.

Riccardo è molto contento di essersi meritato l’attenzione di un allenatore così vincente, è un motivo di grande orgoglio. La Sampdoria seguiva Riccardo da parecchio tempo, il giocatore era stato segnalato durante la scorsa stagione anche al Presidente Ferrero. Siamo felici di questo trasferimento, la Sampdoria è una squadra importantissima, sono convinto che Riccardo sfrutterà al meglio questa opportunità mettendo in mostra le sue grandi qualità.

La formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto conferma la considerazione di Roma e Sampdoria nei confronti del ragazzo e fa in modo che entrambi i club possano essere contenti. Negli ultimi giorni si era creata una vera e propria asta per assicurarsi Riccardo, la Sampdoria si è dimostrata bravissima nell’inserirsi nel momento giusto”.

Fonte: Sampdorianews.net