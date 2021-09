Zaniolo, pronto il rinnovo fino al 2025. Nei prossimi giorni l’incontro con l’agente

NOTIZIE AS ROMA – Si avvicina a grandi passi il rinnovo di Nicolò Zaniolo, che dopo un lungo e travagliato periodo di infortuni finalmente è tornato a correre e segnare per la Roma.

Per il giocatore è pronto un rinnovo fino al 2025. Nei prossimi giorni è fissato anche un incontro col suo agente, Claudio Vigorelli, per chiudere definitivamente l’accordo.

A riportarlo in questi minuti è il giornalista Nicolò Schira (Gazzetta dello Sport).

