Calciomercato Roma, ag. Hyasj: “Lui di sicuro in giallorosso? Tutte cavolate”

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Secca smentita da parte dell’agente di Hysaj, terzino albanese del Napoli, sulla certezza che il giocatore finisca alla Roma durante il prossimo mercato.

Mario Giuffredi, procuratore dell’esterno 26enne, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo per fare chiarezza sul futuro del suo assistito, in scadenza di contratto con i partenopei nel 2021.

“Hysaj è rimasto a Napoli perché quest’estate saltò la trattativa per portarlo via. Offerte per lui adesso non sono ancora arrivate. Se andrà sicuramente alla Roma? Tutte cavolate”.