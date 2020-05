Serie A, la ripartenza è più vicina: via al campionato il 20 giugno

AS ROMA NEWS – Il campionato di calcio ripartirà molto probabilmente tra un mese, e più precisamente il 20 giugno. E’ questa l’indicazione che filtra ormai da più parti. I contagi continuano a calare nonostante il lockdown sia finito da quasi tre settimane e il ministro Spadafora era stato molto chiaro in tal senso: qualora i dati fossero stati incoraggianti, come sembrano essere, la serie A sarebbe potuta ripartire.

Oggi sono arrivate diverse conferme all’ipotesi che il campionato ricominci il 20 giugno: “Ho la sensazione che il campionato italiano di Serie A possa ripartire. Sono arrivati dei segnali incoraggianti in tal senso”, ha dichiarato il presidente dell’Aiac, Renzo Ulivieri. Ottimista anche Cosimo Sibilla, vicepresidente vicario della FIGC: “Serie A riparte il 20 giugno? Sicuramente si può immaginare, ma non dipende da me. Per quanto mi riguarda, spero ci sia una parola conclusiva rispetto quest’iter che ci impegna da mesi. Ovviamente abbiamo vissuto una situazione di emergenza, ma penso che il 28 si possa andare verso una decisione”.

Anche le parole della sottosegretaria al Ministero della Salute, Sandra Zampa, lasciano presagire una ripartenza: “Io credo che andiamo nella direzione della Germania e anche il Ministro Spadafora l’ha anche detto. Mi sono ritrovata casualmente in questo discorso perché tutto è passato per il nostro Ministero, ci ho lavorato molto e credo che presto avremo notizie confortanti per i tifosi“. Insomma, la Serie A va veloce verso la ripartenza, e tutto indica il 20 giugno come data utile per provare a concludere questo tormentato campionato.

Giallorossi.net – F. Turacciolo