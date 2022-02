Ag. Zaniolo: “Nessuna trattativa in corso con la Roma per il suo rinnovo, è concentrato sulla stagione in corso”

AS ROMA NEWS – All’edizione online del Corriere dello Sport ha parlato Vigorelli, agente tra gli altri di Nicolò Zaniolo. Queste le sue parole sulla trattativa per il rinnovo di contratto:

“A proposito di un eventuale rinnovo e prolungamento del contratto professionistico di Nicolò, ci tengo a dire che al momento non è in atto nessuna trattativa in tal senso con la società giallorossa.

Nicolò è totalmente concentrato a finire nel miglior modo il campionato in corso e le partite di Conference League con il massimo impegno e la massima determinazione”.

Fonte: Corrieredellosport.it