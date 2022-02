AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Ore 12:30 – FESTA IN MASCHERA NELLA VILLA DI RUI PATRICIO – La Roma si prende la serata libera per festeggiare Rui Patrício. Il portiere martedì scorso ha compiuto 34 anni e ieri ha deciso di organizzare una festa in maschera a tema anni ’80. Gran parte della squadra era presente nella villa del portiere portoghese e di sua moglie Vera. Una Drag Queen e un’acrobata erano presenti ad animare la serata. (Corriere dello Sport)

Ore 12:20 – ROMA-VERONA, ARBITRA PAIRETTO – Sarà il signor Pairetto a dirigere Roma-Verona di sabato prossimo. Al VAR invece ci sarà Manganiello.

Ore 10:30 – ALISSON: “TIFO ANCORA ROMA” – “Sono stato vicino all’Inter in passato, ho parlato col mio agente ricordando proprio questo. Quando avevo 17 anni, tanti anni fa. Purtroppo non è successo ma la strada che ho preso io è stata bellissima, ho fatto bene a Roma e mi è piaciuto tanto. Oggi tifo ancora Roma“. Lo ha detto Alisson, ex portiere giallorosso, dopo la vittoria in Champions contro l’Inter.

Ore 10:10 – EURORIVALI: TRE SQUADRE DA EVITARE – Roma spettatrice interessata dei sedicesimi di finale di Conference League. Le due squadre che la Roma eviterebbe volentieri sono Marsiglia e Rangers. Attenzione anche al match del Psv secondo in classifica nel campionato olandese col Maccabi Tel Aviv, dello Sparta Praga col Partizan, del Bodo contro il Celtic e del Fenerbahce che sfiderà lo Slavia Praga.

Ore 10:00 – LA ROMA TIRA MA SBAGLIA MIRA – La Roma di Mourinho è la seconda che tira di più in porta dopo il Napoli, ma ha un’alta percentuale di palloni finiti lontano dallo specchio della porta. Le reti segnate sono 42 su 402 tiri, numeri che influenzano il cammino negativo della squadra. (Corriere dello Sport)

Ore 9:15 – ZANIOLO, JUVE E TOTTENHAM SI DEFILANO – Le due grandi pretendenti per Zaniolo sembrano defilarsi. La Juventus, dopo aver speso tanto per Vlahovic, difficilmente potrà permettersi un altro affare così oneroso. Stesso discorso per il Tottenham, che ha deciso di puntare per almeno 18 mesi su Kulusevski. (Il Tempo)

Ore 8:30 – OLIVEIRA SARA’ RISCATTATO, MAITLAND-NILES IN BILICO – Sergio Oliveira resterà alla Roma al termine della stagione, nessun dubbio a Trigoria. Sotto esame invece Maitland-Niles, che sarà valutato da qui a fine campionato. (Il Tempo)

Ore 8:00 – REPULISTI ROMA, EL SHAARAWY SUL MERCATO – Tanti giocatori sulla lista dei cedibili a fine anno. Tra questi anche El Shaarawy, che continua a vedere il campo col contagocce per via dei problemi fisici. In estate sarà ceduto in caso di offerte. (Leggo)

