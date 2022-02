Ritorno al 4-2-3-1 o Cristante centrale nel 3-5-2? Mou studia la Roma anti Verona

AS ROMA NEWS – Sfida insidiosa quella che attende i giallorossi dopodomani. All’Olimpico arriva il Verona di Tudor, una squadra in salute che sotto la guida dell’allenatore croato ha ottenuto risultati sorprendenti.

I veneti infatti si trovano a soli quattro punti dalla Roma e saabto puntano al colpo grosso per avvicinare ulteriormente i capitolini e sognare un posto in Europa che avrebbe del clamoroso.

Lo stato psicologico è dunque tutto dalla parte degli ospiti, visto che la Roma arriva a questa sfida con il morale decisamente basso dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e i risultati deludenti in campionato.

Mourinho fra l’altro è alle prese con qualche problema in difesa: sabato infatti mancheranno sia Ibanez, infortunato, che Mancini, squalificato. Ecco perchè in tanti hanno ipotizzato un ritorno obbligato al 4-2-3-1 con Smalling e Kumbulla nel mezzo.

Ma attenzione al jolly Cristante come difensore centrale nel 3-5-2, una soluzione che permetterebbe ai giallorossi di avere un calciatore in grado di impostare l’azione dal basso, con la conferma di Sergio Oliveira in mediana insieme a Pellegrini e Mkhitaryan. A restare fuori quindi sarebbe ancora una volta Veretout, che da titolare inamovibile è diventato improvvisamente una riserva di lusso.

Non ha grossi problemi di formazione invece Tudor, che confermerà il 3-4-2-1 con Barak e Caprari alle spalle di Simeone unica punta.

Giallorossi.net – A. Fiorini