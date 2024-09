Agcom, avviata istruttoria sulle immagini di Roma-Udinese: dubbi sulle mancate riprese tv verso la Curva Sud

AS ROMA NEWS – La contestazione della Curva Sud arrivata dopo l’esonero di Daniele De Rossi ha fatto rumore, ma sparisce dai radar delle riprese televisive.

I tifosi giallorossi avevano infatti deciso di entrare allo Stadio Olimpico per assistere a Roma-Udinese solo dopo 30 minuti dal calcio di inizio, ma nella prima mezzora del match la Curva romanista non è praticamente mai stata inquadrata.

L’Agcom vuole dunque indagare a riguardo, come spiegato nel comunicato da poco uscito: “L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, su proposta del Presidente, ha dato mandato agli uffici di avviare un’istruttoria riguardante l’accesso alle immagini per il diritto di cronaca in relazione agli episodi di contestazione verificatisi durante la recente partita di calcio tra Roma e Udinese.

L’istruttoria mira a garantire che i diritti di cronaca siano rispettati e che le immagini degli eventi di interesse pubblico siano accessibili ai media, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento dell’Autorità e delle linee guida della Lega Nazionale Professionisti Serie A valide a partire dalla stagione sportiva in corso. L’Agcom intende verificare se ci siano state limitazioni ingiustificate all’accesso alle immagini da parte degli operatori dell’informazione”.

