“ON AIR!” – JURIC: “L’allenatore ha già scelto il suo gruppetto di fedelissimi”, AGRESTI: “Il problema di Soulè è Dybala”, TORRI: “I nuovi dirigenti? Temo ci vorrà parecchio tempo”

David Rossi (Rete Sport): “Ghisolfi? A parte l’acquisto di Le Fee, non abbiamo traccia della sua attività. Ci risulta che tutte le altre trattative sianop state condotte in prima persona dall’amministratore delegato (Lina Souloukou, ndr). Il suo biglietto da visita è stato Le Fee, che per ora non ha avuto una grande riuscita, anche se nelle prime uscite non mi era dispiaciuto per niente. Sembra un bel giocatore. Ha giocato poco? Beh se c’è entusiasmo per Konè, che ha giocato meno di Le Fee… Baldanzi titolare stasera? Sarebbe un’investitura…ma Soulè? Juric ha detto ieri che è un trequartista, e allora così gli dà molte più chance di utilizzo… Celik? Secondo me se c’era Karsdorp, sarebbe stato tutta la vita lui il titolare…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Soulè trequartista? Boh, non lo so…io l’ho sempre visto esterno a destra. Juric quando ti dice “ha fatto un grandissimo salto” è come per dire “un attimino, ha bisogno di tempo per essere titolare“… Dybala secondo me gioca stasera, e non domenica. Io Paulo contro l’Udinese l’ho visto che stava proprio bene…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Partita tosta quella di stasera. Negli anni scorsi c’erano partite europee dove si parlava di certe squadre come se fossero ingiocabili, e invece poi la Roma non ha avuto problemi. Però il Bilbao è terzo in Spagna… Juric? Penso che avrà emozione se dovrà preparare una semifinale o una finale, ma per una partita così non penso che sarà emozionato… Lui in questo momento deve ancora capire bene dove sta, conoscere al meglio tutti i giocatori che ha a disposizione…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Juric molto asciutto, concreto, minimalista. La curiosità sarà capire come gestirà la rosa ora che comincia il doppio impegno. Ieri qualcosa dice, ad esempio che Soulè è un trequartista e non un esterno a tutta fascia. Dybala? Per farlo stare bene andrà gestito. Oggi pare che giocherà titolare…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La differenza tra Bilbao e Venezia c’è, ma impareremo col tempo a capire come Juric vorrà gestire la competizione europea. Quest’anno numericamente hai più soluzioni, e vedremo quanti cambi farà stasera… Cristante? Ho sempre faticato a vederlo qualche metro più avanti. Anche con Juric difficilmente uscirà dal campo, ma anche lui avrà bisogno di riposare ogni tanto. Paredes per caratteristiche non si sposa bene con Juric, non ha quel tipo di passo…”

Marco Juric (Radio Manà Manà Sport): “Juric arriva in una piazza dove non è mai stato e con una rosa di grande livello. E’ chiaro che c’è un innalzamento del livello. Deve capire cosa sta succedendo anche intorno a sé e per questo non si sbilancia più di tanto. Sta gestendo al meglio una situazione complicata, e ci sta che dopo solo una settimana abbia questa modalità pubblica. Formazione? Per me stasera Juric pensa al risultato, vuole vincere. Un certo gruppetto ristretto di calciatori a cui affidarsi lo ha già scelto: Angelino, Mancini, Cristante, Dovbyk…la Roma l’ha studiata tanto, e lui con quelli va sempre e poi il resto lo cambia. Sa che per non avere i cori ogni 10 minuti per De Rossi è fare risultati e vincere…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “A me piacerebbe vedere Konè in campo, ma chi sono io…Ieri Hermoso ha firmato il suo addio alla Roma: parla troppo. In una società di muti, lui parlava, parlava, parlava…ti fa capire proprio la differenza tra i giocatori spagnoli e quelli italiani, che dicono una serie di banalità in 10 parole… Soulè? A naso direi che mal si sposa con Juric, ieri lo ha bocciato come esterno a tutta fascia, e lui secondo me non è un trequartista, fa fatica…ma chi sono io…per me spalle alla porta è un giocatore che puoi limitare. Però sulle sue qualità tecniche si discute poco, e può essere utile alla Roma…Quanto aspetteremo per i nuovi dirigenti? Spero poco, ma temo parecchio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io penso che Soulè possa giocare, e che può farlo anche insieme a Dybala. Però un po’ di tempo gli ci vorrà. L’importante è che la squadra creda in quello che gli chiede il nuovo allenatore. Il primo impatto è stato positivo, ora vedremo stasera, è già un bel test…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Juric sta cercando di preservare Soulè. Uno degli errori di De Rossi è stato puntarci subito, ha pagato questo dualismo con Dybala, è stato il peggiore in campo nelle prime tre partite, non l’ha mai presa. Dava l’idea di voler strafare per dimostrare di essere bravo. E lui è bravo, ma c’è bisogno di tempo. Juric lo sta proteggendo… A me questo nuovo format dell’Europa League non piace, questa formula a 36 squadre, non si capisce niente, devi aspettare almeno 3-4 partite per capire qualcosa. Secondo me stasera, che è più dura rispetto al Venezia, giocherà Dybala 70 minuti e poi entrerà Soulè, mentre domenica potrebbe succedere il contrario…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Soulè come Radonjic? Non mi sembra, l’argentino non ha mai dato segnali di problemi comportamentali, il serbo è un talento che ha una testa morto particolare. Soulè è un ragazzo a posto, molto professionale. Anche lui è un talento, ma ritagliarsi spazio in una squadra dove c’è Dybala non è facile. La Roma lo aveva preso perchè era convinta che Dybala non sarebbe rimasto. Il problema principale di Soulè è Dybala… Possono giocare insieme, ma non è così semplice…”

