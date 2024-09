Un nuovo resort di lusso sulle colline fiorentine: il gruppo Friedkin riapre l’ex Collegio

AS ROMA NEWS – Un ristorante extra lusso in quella che fu una cappella. Concerti, djset e musica dal vivo nel teatro. Una dining room privata e poi suite costosissime con vista su Firenze.

Un altro albergo super lusso sta per aprire nel capoluogo toscano. Si tratta dell‘Auberge Resorts Collection, catena di proprietà della famiglia Friedkin che possiede anche la Roma. Ubicato dove una volta c’era una importante istituzione fiorentina ovvero il Collegio alla Querce.

Sessantasei stanze, diciassette suite, boutique, centro fitness, una Spa, un bar a bordo piscina e chef stellati. Il 25 marzo ci sarà l’inaugurazione sebbene la struttura sia già pronta a ricevere gli ospiti.

Il gruppo Friedkin ha hotel di lusso in tutto il mondo: negli USA, in Sud America, in Grecia, in Francia e a Londra. Ora la loro offerta si amplia anche in Italia.

Fonte: Nazione Firenze

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!