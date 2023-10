Ahi Smalling: sente ancora dolore, torna (forse) a fine mese

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tutti lo aspettavano in campo ieri a Trigoria, nell’allenamento del giovedì, a tre giorni dalla partita contro il Monza. E invece Chris Smalling è rimasto ai box, fermato dal dolore tendineo che ne sta limitando pesantemente l’utilizzo.

Se non è un caso, poco ci manca: il difensore inglese non gioca dalla partita persa contro il Milan dello scorso primo settembre. Da allora è cominciato un calvario che non sembra avere fine: appena il giocatore sembra stare meglio, il forte dolore fa di nuovo capolino rimettendolo ko.

La Roma sta cercando di risolvere il problema come fece qualche anno fa: tenerlo a riposo fino a completa guarigione. Ma i tempi stanno diventando molto più lunghi del previsto. Smalling non ci sarà contro il Monza, e nemmeno contro lo Slavia Praga in coppa. La speranza, a questo punto, è di riaverlo per Inter-Roma. A distanza di due mesi dalla sua ultima apparizione.

Fonti: Leggo / Corriere dello Sport