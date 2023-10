Nela: “Con questo Lukaku la Roma può tornare in alto. Le voci su Mourinho? La squadra farà gruppo”

NOTIZIE AS ROMA – Sebino Nela ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’ex terzino della Roma ha parlato dell’attualità giallorossa: dalla possibile rimonta per la zona Champions, agli infortuni e al futuro di Mourinho. Di seguito le parole:

In questo mese sarà possibile riavvicinarsi al vertice?

“Penso di sì. La squadra giallorossa ha tante qualità, soprattutto in attacco, che le consentono di riprendere il passo che serve per puntare all’obiettivo quarto posto. Certo, vediamo per quanto tempo potrà mancare Dybala, ma il feeling che stanno trovando Lukaku e Belotti mi ha sorpreso. E se poi il belga continua a segnare un gol a partita i problemi si risolvono”.

Le vere difficoltà la Roma per il momento sembra averle in difesa, vero?

“Molto dipende dall’assenza di Smalling. Se il difensore inglese dovesse non dare più quelle garanzie di tenuta che ci si aspettava potrebbe essere un guaio, anche perché Cristante – pur essendosi adattato molto bene – non è un centrale difensivo di ruolo”.

Crede che le voci sempre più insistenti sull’addio di Mourinho a fine stagione (ieri in Spagna si tornava a parlare per lui di un ritorno al Real Madrid) possano condizionare il rendimento della squadra?

“Non penso. I calciatori sono dei professionisti che sanno fare gruppo e, soprattutto, perseguono ciascuno il proprio obiettivo. Se la Roma fallisse il traguardo, non dipenderà da questo”.

Fonte: Gazzetta dello Sport