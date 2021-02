Ajax, che errore: dimentica di inserire Haller nella lista Uefa

ALTRE NOTIZIE – Clamorosa gaffe dell’Ajax che potrebbe costare cara agli olandese. I lancieri, al momento di presentare la propria lista Uefa per l’Europa League, competizione dove è in gara anche la Roma, ha dimenticato di inserire il nome di Sebastian Haller.

Una svista mica da ridere: l’attaccante francese, arrivato nel mercato di gennaio, è stato l’acquisto più costoso della storia del club olandese. L’Ajax infatti ha sborsato 22,5 milioni di euro per prelevare Haller dal West Ham.

“Siamo al lavoro con la KNVB e l’UEFA per capire come tutto è andato storto”, fa sapere il club olandese, ma difficilmente la Federcalcio orange e quella europea potranno fare qualcosa, anche perché in caso contrario creerebbero un precedente.

Fonte: Repubblica.it