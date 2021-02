ULTIME DA TRIGORIA: El Shaarawy torna in gruppo, ancora out Pedro

AS ROMA NEWS – Buone notizie sul fronte El Shaarawy dall’allenamento odierno svolto a Trigoria: Stephan infatti ha svolto parte della seduta in gruppo e punta a una convocazione per Juventus-Roma di sabato.

Pedro invece non sembra in grado di farcela: anche oggi lo spagnolo ha effettuato lavoro differenziato, e non dovrebbe recuperare per la sfida di Torino. Inviduale anche per Reynolds, Smalling e Fazio.

Questa dunque al momento la probabile formazione anti-Juventus: Pau Lopez, Mancini, Ibanez, Kumbulla, Karsdorp, Villar, Cristante, Veretout, Mkhitaryan, Borja Mayoral.

Redazione Giallorossi.net