AJAX-ROMA, i convocati di Fonseca: out Smalling e Mkhitaryan, in lista Milanese e Ciervo

AS ROMA NEWS – Smalling e Mkhitaryan non ce l’hanno fatta a recuperare in tempo per Ajax-Roma: i due calciatori sono infatti fuori dall’elenco dei convocati appena diramato dal club giallorosso.

Out anche El Shaarawy, Kumbulla e Zaniolo, oltre allo squalificato Rick Karsdorp. In elenco appaiono invece i giovani Ciervo e Milanese.

Questo il tweet del club giallorosso con la lista completa dei convocati per la partita di domani sera sul campo dei lancieri: