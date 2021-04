Ajax, Ten Hag ci crede: “Possiamo battere la Roma, lo abbiamo visto sul campo”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Erik ten Hag ci crede. Il tecnico dell’Ajax dopo la sconfitta interna contro la Roma nel match di andata dei quarti di finale dell’Europa League non si abbatte e pensa di poter ancora passare il turno nonostante l’1-2 subito.

“Crediamo di poterli battere, l’abbiamo visto in campo. La prossima settimana dovremmo essere sugli stessi livelli o anche meglio per poter vincere la partita e qualificarci per le semifinali”, le parole dell’allenatore dei lancieri al termine del match.

Sul possibile recupero di Stekelenburg per la gara dell’Olimpico: “Non so non so dirvelo ora, oggi (ieri, ndr) non era in grado di giocare, se fosse stato in forma avrebbe giocato ma non lo era. Vedremo poi da qui a giovedì prossimo“.