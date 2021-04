“ON AIR!” – SAVELLI: “Nella vittoria di ieri non c’è un briciolo di fortuna”, DI GIOVAMBATTISTA: “Fonseca chiagne e fot*e”, CORSI: “Vergognosa telecronaca di Caressa e Bergomi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Ugo Trani (Centro Suono Sport): “Fino a quando è stato in campo Spinazzola la Roma mi ha impressionato, è stata superiore senza dubbio all’Ajax. Poi l’uscita di Spinazzola ha impaurito la squadra, e fa la solita sciocchezza. Diawara e Mancini riescono a complicarsi la vita e la partita si mette in salita. Poi dopo il rigore parato da Pau Lopez torna la Roma di prima, lì è ricambiata la partita. Anche se l’Ajax ha avuto delle occasioni, a me è sembrata sempre più in partita la Roma. Dzeko ieri ha fatto la partita lui, ha fatto la partita in campo, ha caricato la squadra dopo il pareggio di Pellegrini. Lo abbiamo sempre detto, con Dzeko in campo è un’altra storia. Ma secondo voi se viene un grande allenatore e gli prospetti un centravanti normale, quello ti dice di tenere Dzeko, che è già qui. Secondo me Edin va rimotivato, gli devi ridare la fascia da capitano…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Quando si esce da una partita come questa, dove conta solo il risultato, vanno applauditi tutti. Ieri la Roma ci ha messo l’anima, quella che speravo venisse fuori. Il cuore spesso fa la differenza quando ci sono obiettivi importanti. Parto dalla telecronaca: abbiamo sentito una cronaca imparziale, esaltando i giocatori avversari, e mi piacerebbe sapere se sarebbe stato lo stesso se avessero giocato Inter o Juve. L’Ajax è stata la squadra che sapevamo: tanti giovani di talento che fanno un gran palleggio, ma che pagano un po’ di esperienza. Nella vittoria della Roma non c’è un briciolo di fortuna, la Roma ha portato a casa una vittoria con le armi che doveva utilizzare, e per una volta gli episodi contrari e quelli a favore si sono pareggiati. Il gol di Ibanez fa la differenza, e non è di certo fortunoso. E’ un gol straordinario, stupendo, che regala alla Roma un bel pezzo di qualificazione…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Se parliamo di storia europea l’Ajax batte la Roma 6-0, 6-0, 6-0 per i prossimi 150 anni. Ieri la Roma ancora una volta fa tutto da sola. Riesce a riprendere la partita per i capelli anche grazie al fato, lo stesso che aveva permesso all’Ajax di passare in vantaggio. Perchè la Roma meritava di stare due a zero prima del gol di Klaassen. E la Roma con carattere, cuore, rimette in piedi la partita. Se guardiamo i numeri dell’Europa League bisogna essere orgogliosi di questa Roma a prescindere da come andrà il ritorno, perchè l’Ajax se recupera determinati giocatori può fartene quattro giovedì…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Un dieci a Pau Lopez per quello che ha fatto ieri, lui parte da 3 per gli errori che ha fatto, e poi arriva al 10. Lo stesso per quanto riguarda Ibanez, che ha fatto delle cose che noi umani non riusciamo nemmeno a pensarle, però poi prende 10 per quel gol della vittoria. Partita atipica, ma la vittoria è importante e ci fa avere grandi chance di farcela. La difesa dell’Ajax vale la nostra, e noi ieri se avevamo Mkhitaryan e non Pedro la vincevamo tranquillamente. La loro difesa è imbarazzante, come la nostra. Se Gravenberch è un fenomeno, allora Veretout è Pelè…Pure Neres ieri ha fatto ridere… Ma signori, si può fare una protesta a Sky? Ma Bergomi può dire che gli dispiace per il portiere dell’Ajax che sbaglia? Vergognoso quello che ha fatto Bergomi, ma anche Caressa. Sentirgli fare delle citriche ai nostri giocatori, a me ha dato molto fastidio. Allora criticate anche i giocatori della Juve che sbagliano, e quest’anno ci sarebbe parecchio di cui criticare…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Alla Roma da un po’ di tempo manca Veretout, manca Mkhitaryan, manca Smalling che doveva essere un pilastro di questa squadra. L’assenza di questi giocatori, in un contesto di fragilità generale della squadra, ha contribuito a portarla giù proprio in questo periodo della stagione. Ieri alla Roma gli avrà pure detto bene, ma vince la squadra che segna l’unico gol, perchè quelli di Klaassen e di Pellegrini non erano gol. La Roma è stata l’unica squadra a segnare un gol vero…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Una serata bella, quasi non da romanisti per come si è sviluppata. A un certo punto abbiamo pensato tutti che sarebbe finita male, e per una volta gli episodi hanno fatto girare la storia di questa stagione. Speriamo che la partita di ieri sia stata quella della svolta. Speriamo che ci si possa godere questa vittoria senza fazioni, senza chi è pro o contro Fonseca o Dzeko. Poi dopo a fine stagione ci sarà tempo per fare i conti…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Certi giocatori sono stati spremuti perchè erano nettamente più forti delle riserve. Spinazzola ha giocato a mille per tante partite consecutive tra Roma e Nazionale: tira e tira, alla fine succede quello che è successo. Speriamo che siano due settimane di stop, e che si possa recuperare eventualmente per le semifinali… Vittoria importantissima ieri, giuste le menzioni a Pau Lopez, ma anche Bruno Peres, ma ora non è che rivalutiamo tutto, altrimenti l’anno prossimo non cambia niente. Ci servono ancora il portiere, un centrocampista, e un attaccante. A fine stagione va fatto un consuntivo, e in base all’allenatore devi regolarti. Sulla partita di ieri, la squadra ha risposto. Pau Lopez è almeno da otto, e c’è stata finalmente coesione di squadra. Ora godiamocela, senza se senza ma…”

Marco Juric (Rete Sport): “La Roma ha tanti assenti, ma i giocatori li ha. Ci ritroviamo a un punto della stagione in cui certe scelte vanno fatte. Giocatori come Fazio, Juan Jesus, Pastore, Carles Perez, ma pure lo stesso Reynolds, sono tutti calciatori che sono a disposizione e che col Bologna possono giocare. Ma perchè non possono giocare? Io mi arrabbio…tu questi giocatori li paghi, e se non li metti in campo nemmeno in partite come queste… Pedro? Ieri non ha fatto nulla, mi sarei aspettato una partita di un certo tipo da un calciatore con la sua esperienza. Ma va bene così, la Roma ha vinto, ora sotto col Bologna…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Fonseca è un bel parac*lo portoghese, datemi retta…con la faccia da sofferente che “chiagne e fot*e“… Lui quando ti punta è finita. E’ successo con Fazio e Jesus, sta succedendo con Villar, che non si vede più. Lui se l’è presa con i due difensori sudamericani semplicemente perchè un giorno sono andati a chiedergli come mai fa giocare un centrocampista come Cristante in quel ruolo, e penso che sia legittimo. Lui ha questo tipo di carattere: ha discusso con Dzeko, Fazio, Jesus, Florenzi, Diawara, Under, Kluivert, e ora con Villar… Sarà pure bravo, ma mi dovete spiegare l’esclusione di Villar. Ora perchè le cose sono andate bene, altrimenti…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Voto alla Roma di ieri? 6,5…Il migliore della Roma è stato Pau Lopez, il peggiore Diawara. Percentuale di passaggio del turno? Altissima, 70%, la Roma è passata dalla polvere alle stelle. La Roma con questa partita si è quasi qualificata, ma stava crollando. Se Tadic segna il rigore, la partita finisce. Fino ad allora partita veramente brutta della Roma. Poi pareggi su una papera clamorosa, e alla fine sei bravo a vincere. Va premiato il risultato, ma non si può dimenticare quello che hai fatto nel corso della partita. Pau Lopez ieri gli dovevi fare una foto, e farci i santini…Fonseca? Anche Conte, Pirlo o Sarri sono stati fortemente criticati. Lo stesso Allegri era stato criticato… La Roma è settima in campionato dopo essere stata terza, e mo non si può criticare Fonseca?…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Alla Roma do 7. Pau Lopez è stato da nove, basta che ora si trova una squadra che se lo prenda e se lo porti via. A me non sembra un portiere, mi sembra veramente una cosa…secondo me la Roma non vede l’ora di liberarsene… Mi risulta che la Roma stia cercando sia il primo portiere che il secondo. La Roma per me ha giocato una buona prima mezz’ora. Dzeko? Io questa sua grande partita non l’ho vista, ha avuto un paio di occasioni e non le ha concretizzate. Pedro non ha fatto quasi niente. Ma nel momento più difficile, la squadra ha reagito in qualche modo, e fisicamente ha tirato fuori orgoglio e personalità per vincere una partita che può diventare fondamentale…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Voto alla Roma di ieri? Il risultato conta, quindi dico 7…Il migliore della Roma è stato Fonseca, perchè sopporta di tutto, il peggiore forse Cristante. Percentuale di passaggio del turno? Direi circa 60%… Per me è stata una partita molto brutta, piena di errori anche dell’Ajax, ma con un risultato molto bello. La Roma ha una critica che è di una severità che non ha uguali. Ha pareggiato 2 a 2 col Sassuolo, non col Vattelapesca, ed è stata trattata come se avesse perso 7 a 1 con la Pergolettese. Ma li leggete i giornali o no?…Non ho mai visto trattare in questo modo un allenatore che è l’unico rimasto a competere in Europa. E se Villar s’è risentito con Fonseca perchè non gli ha spiegato perchè non ha giocato, è un problema suo, perchè non è Mbappè. Decide l’allenatore, e Villar, uno di 22 anni che non giocava da nessuna parte, deve stare zitto…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Voto alla Roma è 8, il migliore è Pau Lopez, il peggiore nessuno, quando vinci una partita del genere e metti un piede in semifinale, non ci può essere un peggiore. Percentuali di qualificazione intorno al 70%…E’ vero, questo non è l’Ajax della semifinale di Champions, ma è sempre l’Ajax. E’ una grande impresa non solo per la Roma, ma per il calcio italiano… Fonseca? La critica nei suoi confronti è esagerata, lui deve fare delle scelte, e secondo me sta lavorando molto bene. I giudizi si devono dare alla fine…”

Redazione Giallorossi.net