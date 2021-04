AJAX-ROMA 1-2, i voti dei quotidiani: Pau Lopez supereroe, riecco Dzeko. Bocciato Mancini

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un super Pau Lopez dà la scossa alla Roma che rialza la testa e batte l’Ajax, avvicinandosi in maniera sostanziosa alla semifinale di Europa League. Lo spagnolo è il migliore in campo secondo i giornali, anche se non tutti sono d’accordo con la valutazione del portiere giallorosso.

Si passa infatti dal 6,5 de Il Tempo al 9 del Corriere della Sera. Bene anche Ibanez, autore del gol partita, Pellegrini e Dzeko. Qualche sporadica insufficienza a Diawara e a Pedro, mentre Mancini passa dal 6,5 de Il Tempo al 4,5 da La Repubblica.

Di seguito tutti i voti dei principali quotidiani oggi in edicola:

LA GAZZETTA DELLO SPORT (di A. Pugliese)

Pau Lopez 7,5; Mancini 5,5, Cristante 6, Ibanez 6,5; Peres 6,5, Diawara 5,5, Veretout 6,5, Spinazzola 6,5; Pellegrini 7, Pedro 6; Dzeko 7. Subentrati: Calafiori 6, Mayoral SV, Villar SV, Perez SV. Allenatore: Fonseca 6,5.

IL MESSAGGERO (di A. Angeloni)

Pau Lopez 7; Mancini 5,5, Cristante 6,5, Ibanez 7; Peres 6,5, Diawara 5,5, Veretout 6, Spinazzola 7; Pellegrini 6,5, Pedro 6; Dzeko 7. Subentrati: Calafiori 6, Mayoral SV, Villar SV, Perez SV. Allenatore: Fonseca 7.

IL TEMPO (di A. Austini)

Pau Lopez 6,5; Mancini 6,5, Cristante 7, Ibanez 6,5; Peres 6,5, Diawara 6,5, Veretout 6,5, Spinazzola 6,5; Pellegrini 6,5, Pedro 6,5; Dzeko 6,5. Subentrati: Calafiori 6,5, Mayoral 6, Villar 6, Perez SV. Allenatore: Fonseca 7.

CORRIERE DELLA SERA (di L. Valdiserri)

Pau Lopez 9; Mancini 5, Cristante 6, Ibanez 7; Peres 6, Diawara 5, Veretout 6, Spinazzola 6,5; Pellegrini 6,5, Pedro 6; Dzeko 6. Subentrati: Calafiori 6, Mayoral SV, Villar SV, Perez SV. Allenatore: Fonseca 6.

LA REPUBBLICA

Pau Lopez 7; Mancini 4,5, Cristante 6,5, Ibanez 6,5; Peres 6,5, Diawara 6,5, Veretout 6, Spinazzola 6,5; Pellegrini 7, Pedro 5; Dzeko 6,5. Subentrati: Calafiori 5,5, Mayoral 6, Villar 6, Perez SV. Allenatore: Fonseca 6,5.

CORRIERE DELLO SPORT (di R. Maida)

Pau Lopez 7,5; Mancini 6, Cristante 7, Ibanez 6,5; Peres 7, Diawara 6, Veretout 6, Spinazzola 6,5; Pellegrini 6,5, Pedro 6; Dzeko 6,5. Subentrati: Calafiori 6, Mayoral SV, Villar SV, Perez SV. Allenatore: Fonseca 6,5.

IL ROMANISTA

Pau Lopez 7,5; Mancini 6,5, Cristante 7, Ibanez 6,5; Peres 7, Diawara 6, Veretout 6,5, Spinazzola 7; Pellegrini 6,5, Pedro 6,5; Dzeko 7. Subentrati: Calafiori 6,5, Mayoral SV, Villar SV, Perez SV. Allenatore: Fonseca 7.