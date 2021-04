Ibanez come Di Bartolomei nel giorno del suo compleanno: la foto fa impazzire il web

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ibanez come Agostino Di Bartolomei. Proprio nel giorno del compleanno dell’indimenticato capitano giallorosso, il difensore brasiliano regala il gol della vittoria sull’Ajax con un tiro che somiglia in modo incredibile a quello “storico” di Ago.

Lo scatto che gira oggi sui social è sorprendente: la postura, l’impatto col pallone, la tensione nel volto. Tutto è incredibilmente simile tra il sinistro di Ibanez e il poderoso destro di Di Bartolomei.

“Per me è un onore“, commenta il difensore centrale giallorosso a chi gli fa notare la somiglianza con la mitica bomba di Ago. E la foto è immediatamente diventata virale sui social.