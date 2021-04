La rivincita di Fonseca. Sfogo a fine partita, ma la conferma ora è di nuovo possibile

AS ROMA CALCIOMERCATO – Lo sfogo di Paulo Fonseca a fine partita è senza freni. Stavolta il portoghese non si tiene dentro nulla e attacca una parte della stampa: ” Io accetto sempre le critiche, mi dispiace quando sento le bugie. La Roma sta rappresentato l’Italia in questo momento, dobbiamo essere tutti uniti”.

“È difficile accettare le bugie che sento intorno alla squadra – ha continuato Fonseca – nell’ultima settimana è stato detto che i giocatori mi hanno affrontato, che abbiamo avuto una riunione prima dell’allenamento. È tutto falso, non c’è serietà“. Il tecnico portoghese fa riferimento in particolare a un paio di quotidiani che qualche giorno fa avevano riportato l’indiscrezione di una lite a Trigoria tra allenatore e squadra, in un clima di tutti contro tutti (LEGGI QUI).

Oggi però i giornali cambiano completamente direzione, e parlano di “rivincita di Fonseca” e di allenatore che grazie alle imprese in Europa League si sta avvicinando a una possibile conferma. Insomma, tutto cambiato nel giro di 90 minuti. Ma alla fine della stagione manca ancora molto, e i ribaltoni si susseguiranno ancora a lungo.

Giallorossi.net – G. Pinoli