Al-Baker fa sul serio: ha il gradimento di Pallotta e sfida Friedkin nella corsa alla Roma

AS ROMA NEWS – “Il tempo è scaduto“. Pallotta ha deciso, la Roma sarà venduta entro i prossimi cinque giorni. L’accelerata è perentoria, ma dei quattro soggetti interessati al dossier proposto da Goldman Sachs ne rimangono in corsa solo due, scrive oggi “La Repubblica” (M. Pinci).

Ed entrambi sono pronti a chiudere. Il primo e più accreditato è Dan Friedkin: il texano ha già speso 10 milioni per le fasi preliminari, e vorrebbe arrivare a dama entro la fine della settimana. L’altro soggetto disposto a un passo simile è un gruppo del Kuwait, guidato dall’imprenditore Fahad Al-Baker, che ha avuto accesso ai documenti. Vorrebbero avere più tempo per studiarli, approfondirli, fare insomma attività di due diligence come ha potuto fare Friedkin nei mesi scorsi.

Ma di tempo non ce n’è, e allora il gruppo sarebbe pronto a fare sul serio da subito, affrettando i tempi. Al-Baker può contare su un gradimento di massima del presidente e su una proposta già formulata e sostanzialmente accettata da Pallotta. Che adesso gli mette fretta. E a questo punto, per i kuwaitiani, vorrebbe dire comprare la Roma a scatola chiusa o quasi.

Friedkin, racconta Il Messaggero (S. Carina), per ora continua a restare in silenzio. La sua strategia è sempre rimasta quella del profilo bassissimo, non rispondendo nemmeno quando Pallotta lo ha pubblicamente punzecchiato parlando della sua proposta. Il texano è convinto di essere in vantaggio per garanzie, modalità e quantum: la sua offerta, benché non piaccia al bostoniano, resta la più credibile. E ha quindi adottato la tattica attendista, consapevole di alcune scadenze alle quali il presidente giallorosso deve far fronte.

Fonti: La Repubblica / Il Messaggero