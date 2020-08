Smalling: “Sono devastato, ma l’amore non sarà dimenticato. Buona fortuna con il Siviglia, daje Roma!”

NOTIZIE AS ROMA – Chris Smalling ha terminato la propria stagione con la Roma dopo la vittoria con la Juventus. Il difensore ha già svuotato il suo armadietto a Trigoria e ha già salutato compagni e addetti ai lavori.

Il giocatore poi ha voluto così salutare i giallorossi con un post su Instagram, in cui ha evidenziato la sua delusione di lasciare la Roma e facendo il suo personale in bocca al lupo per l’avventura in Europa League.

Queste le sue parole: “Sono devastato di non poter finire quello che abbiamo iniziato in questa stagione. Sentire l’amore che mi è stato dimostrato in così poco tempo è stato davvero speciale e non sarà dimenticato. Voglio ringraziare e augurare a tutti i giocatori e lo staff buona fortuna contro il Siviglia. DAJE ROMA!”.