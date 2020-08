FONSECA: “Dzeko è un giocatore speciale. Per vincere ci sono due strade: investire o dare continuità al lavoro”

NOTIZIE AS ROMA – Paulo Fonseca, allenatore della Roma, si è raccontanto in una lunga intervista ad AS ed ha parlato anche dei futuri progetti con la Roma.

Un allenatore del Mozambico a capo di un grande club come la Roma…

Sì, sono nato lì da mio padre. In quel tempo il Portogallo aveva molti combattimenti in vari paesi dell’Africa e mio padre, un soldato, fu assegnato al Mozambico. Più tardi, quando la guerra finì, decise di restare e mia madre con lui. Ecco perché sono nato lì, anche se siamo tornati in Portogallo quando avevo solo un anno. Non ho ricordi, ma i miei genitori mi hanno sempre parlato con grande amore del Mozambico.

Che ne pensa del suo primo anno?

È andato bene. Il calcio italiano è stata una grande sorpresa per me, ha un livello molto alto. Sapevo che le squadre erano forti e organizzate, ma attaccano anche e non sono solo difensive. Il capocannoniere in Europa è stato Immobile e la Serie A è stata quella che ha segnato il maggior numero di gol tra i più grandi campionati in Europa prima dello stop. In seguito non ho eseguito il calcolo, ma sono convinto che sia stato mantenuto. È un torneo offensivo, con molto spettacolo.

Il catenaccio è già parte del passato?

È vero che tatticamente e difensivamente le squadre italiane sono forti, ma dobbiamo porre fine a questo mito. Da un punto di vista offensivo, il suo calcio è uno dei migliori in Europa.

Ha terminato la stagione nel migliore dei modi, sette vittorie e un pareggio

Abbiamo dovuto adattarci al periodo post-quarantena, una fase senza dubbio difficile. La squadra si è riunita, abbiamo fatto un fantastico finale di campionato e abbiamo pareggiato solo con l’Inter e nei minuti finali. Siamo in un buon momento, motivati ​​dai risultati.

Ora Roma-Siviglia in Europa League, cosa si aspetta?

Il Siviglia è una grande squadra e ha un grande allenatore. Hanno fatto un ottimo campionato. È un turno molto difficile. Siamo molto entusiasti. Conosciamo bene il Siviglia. Ha vinto il titolo tre volte negli ultimi sei anni, ovviamente è una delle squadre più forti in circolazione. Il suo recente passato nel torneo lo dimostra. Ciò che ha fatto è solo alla portata delle grandi squadre.

Si può dominare l’Europa League come il Real Madrid domina la Champions o è un torneo “di passaggio” per le grandi squadre?

È una mini Champions. Devi avere molte qualità e molta esperienza per vincerla. Il Siviglia si è specializzato nel vincere questo torneo ed è difficile. Giocare contro una squadra così esperta, che ha vinto il titolo così tante volte, è un compito molto difficile per noi.

Conosce bene Lopetegui, allenatore del Siviglia…

Sì, ci conosciamo sia a livello professionale che personale. È stato l’allenatore che mi ha sostituito l’anno dopo che sono andato al Porto. Abbiamo parlato molte volte e abbiamo un buon rapporto. È un tecnico che ammiro molto. Le loro squadre sono molto intense, molto dinamiche. Il Siviglia è fortunato ad avere un allenatore così forte e preparato. Non lascia nulla al caso, è un grande tecnico.

Pensa che le sue decisioni siano state corrette: la nazionale, il Real Madrid…?

Gli allenatori pensano sempre di prendere le migliori decisioni. La realtà è che è stato in grandi squadre e questo dimostra le sue qualità.

Uno dei successi del Portogallo al momento è il livello dei suoi allenatori, a cosa è dovuto?

Un cambiamento che è avvenuto alcuni anni fa alla scuola di allenatori portoghese. C’è una formazione di alto livello. La federazione e l’associazione degli allenatori hanno trasformato la metodologia ed è per questo che oggi abbiamo così tanti allenatori portoghesi in tutta Europa. Inoltre, un tecnico portoghese ha la capacità di adattarsi a contesti diversi, e questa è una grande arma. E abbiamo anche allenatori di riferimento che aprono le porte al resto nei grandi campionati. L’importante è che ci sia stato un cambiamento di mentalità nell’allenatore portoghese, nel modo di pensare e avvicinarsi al gioco. Oggi il livello è molto alto.

Quali erano i suoi riferimenti?

Ho il mio livello e cerco di non essere una copia di nessuno. Mourinho è e continua ad essere l’allenatore di riferimento per tutti i portoghesi per tutto ciò che ha vinto e raggiunto. Ovviamente è per questo che è uno dei tecnici che ho visto di più e ammirato. Ma a livello di gioco ho sempre detto di essere un grande ammiratore di Guardiola. Per me è unico. Non ci sarà quasi nessuno come Guardiola nel prossimo futuro.

Quando ha deciso di diventare un allenatore?

Quando ero quasi alla fine della mia carriera, ho visto il calcio in modo diverso. Jorge Jesus è un altro dei tecnici che mi ha influenzato molto, specialmente negli aspetti difensivi. Ho attraversato tutti i passaggi del calcio portoghese: quarta divisione, terza, seconda e prima. È stata una salita molto veloce e di cui sono orgoglioso. Ho vinto titoli come la Coppa del Portogallo col Braga e sono arrivato terzo in Portogallo col Paços. Sono stati tempi molto felici della mia carriera.

Come si sta evolvendo il calcio?

Il calcio sta cambiando molto dal punto di vista tattico. È un calcio più veloce, più intenso, in cui è difficile trovare spazi e ci sono molte più transizioni. C’è la necessità delle squadre che non hanno la palla di recuperarla rapidamente perché è molto difficile trovare spazi prima che gli avversari si riorganizzino.

È questa l’idea della sua Roma?

Siamo una squadra che fa una pressione molto alta, quando perdiamo la palla la reazione per recuperarla è molto intensa. Questo ci consente di giocare la palla in zone più avanzate del campo. La squadra si sente bene così.

Nell’era post-Totti a Roma, quale strategia ha seguito il club?

Abbiamo cambiato molti giocatori da quando sono arrivato l’estate scorsa, sono arrivati ​​giovani ragazzi, calciatori che volevano crescere ad un livello superiore. È vero che abbiamo tenuto uomini esperti come Dzeko o Kolarov, ma abbiamo una squadra di tanti giovani. Se a questa squadra viene data continuità, può diventare molto forte in futuro.

Gli attaccanti come Dzeko si stanno estinguendo?

Edin è un giocatore speciale. Ha segnato 16 gol, ma non tira i rigori. Ci sono altri giocatori in Italia che hanno fatto molti altri gol ma tirando rigori. Avrebbe potuto essere al di sopra di loro nell’elenco. Ha enormi qualità ed esperienza. Oggi non è facile trovare attaccanti con queste caratteristiche, forti, punti di riferimento.

Con lei hanno fatto bene giovani centrocampisti come Zaniolo o Pellegrini

Abbiamo Zaniolo, che è rimasto infortunato per sei mesi, Pellegrini, ma anche Mancini, Ibañez, Diawara, Veretout, Villar, Carles Pérez, Kluivert, Under. La nostra squadra è piena di giovani giocatori che possono essere il futuro del Roma.

Perché la scommessa di talenti spagnoli come Gonzalo Villar o Carles Pérez?

I giovani spagnoli amano avere la palla, sono tecnicamente forti. Dobbiamo però capire che il calcio italiano è molto specifico e tattico, e ogni giovane ha bisogno di adattamento. Carles Pérez ha avuto livelli alti in allenamento e in partita, ogni partita migliora. E anche Villar. Ha giocato di meno, viene dalla seconda divisione, ma ci sono grandi aspettative intorno a lui. L’ultimo giorno contro la Juventus ha giocato un’ottima partita.

Come può la Roma, e qualsiasi squadra italiana, avvicinarsi alla Juventus, dominatrice assoluta per un decennio?

Ci sono due possibilità per essere più forti. Investire come la Juve e l’Inter investono, ma la Roma non ha questa possibilità in questo momento, o dare continuità e fare un lavoro per impostare il futuro. Questo è il nostro modo. Scommettere sui giovani, che acquisiscono esperienza e attraverso la continuità del loro lavoro, fare ciò che l’Atalanta ha fatto: essere più vicini ai primi e poter lottare per il titolo.

Ma Cristiano ce n’è solo uno ed è alla Juve. Cosa ne pensa del suo connazionale?

È un giocatore unico. Il calcio italiano per un attaccante dovrebbe essere difficile, ma in due stagioni ha mantenuto il suo livello ed è riuscito a rimanere un campione. Continua a segnare e ad essere decisivo e al suo solito livello.