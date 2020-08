Pallotta-Friedkin, summit nella notte: parti vicinissime, potrebbe esserci già la firma

ULTIME NEWS AS ROMA – Stando a quanto rivela l’edizione odierna di “Milano Finanza“, Dan Friedkin è a un passo dalla Roma. Il quotidiano economico racconta come nella notte italiana era in programma un incontro tra James Pallotta e il texano per la cessione del club giallorosso.

Un summit che potrebbe aver portato anche alla firma per il passaggio di proprietà. Il magnate texano sarebbe davvero vicinissimo ad acquistare la società, diventando il successore del bostoniano.

Sembra quindi battuta definitivamente la concorrenza di Al-Baker. L’offerta di Friedkin ricalca la precedente: 490 milioni di euro subito, più altri 90 milioni nelle casse del club con l’obiettivo di trattenere i giocatori migliori. Le parti ora sembrano vicine più che mai.

Fonte: Milano Finanza