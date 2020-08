Calciomercato Roma, obiettivo Castrovilli: ecco l’offerta di Baldini

CALCIOMERCATO AS ROMA – Stando a quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Roma sarebbe già al lavoro, tramite Baldini, per trovare un sostituto di Smalling e un vice Dzeko.

Ma eventuali cessioni potrebbero aprire la strada ad un acquisto importante, seppur molto difficile, sul quale Baldini ha ripreso a lavorare da qualche giorno: si tratta di Gaetano Castrovilli, centrocampista esploso quest’anno con la Fiorentina.

Commisso però non vorrebbe privarsene, vista anche la probabile cessione di Chiesa, ma la Roma sta cercando di fare un tentativo grazie alla probabile partenza di Cristante, giocatore che a Trigoria considerano sacrificabile, e a possibili contropartite tecniche da inserire nella trattativa: Florenzi, Juan Jesus e il giovane Calafiori, tutti graditi alla Fiorentina.

Un trattativa non facile, ma Baldini, in contatto con Burdisso come probabile prossimo Direttore Sportivo della Roma, starebbe già sondando il terreno: Castrovilli, centrocampista classe ‘97, ha uno stipendio ancora sostenibile, avendo da poco rinnovato a 1,5 milioni netti a stagione.

Inoltre l’età del giocatore gli consentirebbe di non svalutarsi velocemente. Il costo, al momento, sarebbe fissato intorno ai 35 milioni.